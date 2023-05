海外のホテルから身に覚えのない請求が！COCO教頭が経験した“揉め事”と“勝つ”ために事前にしておくこと

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月22日(月)の放送では、パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が「海外だとこういうことがある」というトラブルを紹介しました。この日は、『私のブレイキング(揉めた理由)クイズ!』をテーマに放送。こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、リスナーに企画を説明する際にCOCO教頭にエピソードを聞いたところ、今回のトークにつながりました。こもり校長:教頭は、最近何か揉めたことある?COCO教頭:あるな(笑)。2ヵ月前にあるわ。こもり校長:結構最近だね。何?COCO教頭:ドバイのホテルと大揉めしたよね(笑)。こもり校長:国内じゃないんかい! ドバイって何!?COCO教頭:お仕事でドバイに行ったんだけど、帰ってきたら“吉本学園(事務所)”に謎の10万円の請求が来てますと。それで、「は?」ってなって、その英語のメッセージを見たら「あなたたちが帰ったあと、見たことのないキズがいっぱいあります」みたいなことが書かれていて!こもり校長:それは、ドバイのホテルから“吉本学園”に来たわけ?COCO教頭:そうなのよ! それで「チッ、ふざけんなよ」と思って……。こもり校長:怒るのが早すぎる(笑)。COCO教頭:ごめんなさい(笑)。それで……私はホテルに行くと、いつも備品とかの写真を撮っているのよ。こもり校長:なんで?COCO教頭:海外だとこういうことがあるから。こもり校長:あ~……!COCO教頭:それで、「あなたが言っているキズは、私がチェックインしたときからありましたよ」って写真も付けて、英語でむっちゃ抗議して。こもり校長:英語ができるからね(笑)。COCO教頭:そしたら向こうが黙ってきたから……まぁ、戦いには勝ちましたよね~。こもり校長:言い方が怖いな(笑)。COCO教頭:あんまり揉めないけど、それが唯一かな。こもり校長:でも、怖い話だね。COCO教頭:怖いよね。今回の放送では……・「僕は今日、ある理由で母親と大揉めしてビンタを食らいました。その理由は何でしょうか?」というクイズを出題した13歳・「友達とカラオケに行って、最後の1曲で大ゲンカしました。それはなぜでしょう?」というクイズを出題した17歳・「弟のいたずらで大ゲンカしました。私は何をされたでしょう?」というクイズを出題した15歳・「お母さんとライブに行く約束をしたけど、大ゲンカしました。それはなぜでしょう?」というクイズを出題した17歳と電話をつなぎ、回答となるエピソードを聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/