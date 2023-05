Snow Manが昨年全国8都市35公演にわたって開催したアリーナーツアー「Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.」の模様を収録したライブDVD / Blu-rayが、7月5日にリリースされる。

「Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.」は昨年リリースの2ndアルバム「Snow Labo. S2」を携えて行われたツアー。今回のライブ映像作品では、Snow Manの「Labo.」(研究所)で繰り広げられた、メンバー自ら試行錯誤したさまざまなライブ演出やパフォーマンスが楽しめる。

本作はDVDおよびBlu-rayとも、それぞれ初回盤と通常盤の2仕様でリリース。初回盤には特典映像として各公演のMCダイジェストや各都市ごとに披露された限定楽曲、「キッタキッテナイ」や「君彼シリーズメドレー」のセリフパートを集めた映像「Labo.いいとこセレクション」、ツアーの準備から最終公演まで密着したドキュメンタリー映像を追加収録する。また通常盤の特典映像には5曲のマルチアングル映像、メンバーと一緒にライブを振り返ることができるビジュアルコメンタリー、ツアーの初日と最終日のダイジェスト映像が収められる。

Snow Man「Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.」収録内容

本編(初回盤 / 通常盤共通)

・Opening

・ブラザービート

・REFRESH

・Grandeur

・Wonderful! × Surprise!

・Snow World

・JUICY

・ミッドナイト・トレンディ

・君の彼氏になりたい。

・僕の彼女になってよ。

・僕に大切にされてね。

・Toxic Girl

・HYPNOSIS

・BOOM BOOM LIGHT

・Brand New Smile

・ファンターナモーレ

・HELLO HELLO

・MC

・Happy Birthday

・This is LOVE

・ボクとキミと

・Secret Touch

・キッタキッテナイ

・Color me live…

・ガラライキュ!

・My Sweet Girl

・Tic Tac Toe

・Crazy F-R-E-S-H Beat

・Movin' up



-Encore-

・ナミダの海を越えて行け

・オレンジkiss

・D.D.

初回盤特典映像

・MCダイジェスト集



・Labo.いいとこセレクション

~グループ編~

「君彼シリーズメドレー」セリフ集

「キッタキッテナイ」セリフ集



~メンバー編~

HIKARU IWAMOTO

TATSUYA FUKAZAWA

RAUL

SHOTA WATANABE

KOJI MUKAI

RYOHEI ABE

REN MEGURO

RYOTA MIYADATE

DAISUKE SAKUMA



・都市限定曲(From Today / Be Proud!/ Hip bounce!! / Delicious!!! / Party! Party! Party! / TIKI TIKI / Christmas wishes)



・The Documentary of Labo.

通常盤特典映像

・マルチアングル映像(ミッドナイト・トレンディ / HYPNOSIS / ガラライキュ! / Color me live… / Movin' up)



・LIVEビジュアルコメンタリー(メンバーセレクト曲)



・10月1日 ツアー初日ダイジェスト映像



・12月22日 ツアー最終日ダイジェスト映像