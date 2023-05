5月20、21日に米ニューヨークのフォレスト・ヒルズ・スタジアムで音楽フェス「Head In The Clouds New York Music & Arts Festival」が開催された。米ローリングストーン誌による写真ギャラリーでは、日本から出演した新しい学校のリーダーズが大きくフィーチャーされている。

88risingが主催する音楽フェス「Head in the Clouds」は、2018年からロサンゼルス、マニラ、ジャカルタで開催され、アジア系の人々による最高の音楽を紹介してきた。そして今年、上昇気流に乗るレコードレーベル/マネジメント会社は、このパーティーをニューヨークに持ち込んだ。イギリス系フィリピン人のビーバドゥービー、インドネシア出身のラッパーであるリッチ・ブライアン、韓国発ガールズグループITZY、パンジャーブ系アメリカ人のポップ&ソウルシンガーRaveenaなど、スター揃いの多彩なラインナップが2日間にわたって登場。写真ギャラリーをお届けする。

Photos by Ye Fan for Rolling Stone

【写真まとめ】新しい学校のリーダーズ、XG、ITZYが米音楽フェス「Head In The Clouds」を席巻(全12点)

Rich Brian

2016年から88risingの顔であり続けるリッチ・ブライアン。バックステージとステージ写真。

新しい学校のリーダーズ(ATARASHII GAKKO!)

ツアーバスのそばでポーズを決めるメンバーたち。

フェスのグランドフィナーレを飾ったATARASHII GAKKO!と、タイのラッパーMilli(写真左)。

今回のフェスを締めくくったのはリッチ・ブライアン。彼は2日目の夜が終わるとき、Head in the Cloudsの主要アーティストと一緒にパフォーマンスを披露。そこにはATARASHII GAKKO!の姿も。

【関連記事】新しい学校のリーダーズが語る、ライブでの成長、88risingでの経験、そして限界突破へ

XG

XGは韓国で話題になっている日本のアーティスト。ニューヨークでも素晴らしいサウンドを披露した。

ITZY

ITZYは自分たちの信じる道を突き進んでいる。「私たちにはロールモデルがいない」と、メンバーのYejiは2021年にローリングストーン誌に語っている。「私たちはただITZYでありたい」

beabadoobee

バックステージでのビーバドゥービーことビー・クリスティ。

DPR Ian and DPR Live

NIKI

Raveena

昨年のアルバム『Ashas Awakening』が絶賛されたラヴィーナ(Raveena)。