8月25日から27日にかけて山梨・山中湖交流プラザ きららで開催される、スペースシャワーネットワーク主催の野外フェスティバル「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」の出演アーティスト第3弾が発表された。
今回は8月25日公演にandrop、キタニタツヤ、ザ・クロマニヨンズ、sumika、DURDN、ハンブレッダーズ、ヤバイTシャツ屋さん、26日公演にCody・Lee(李)、UNISON SQUARE GARDEN、27日公演にALI、ego apartment、SUPER BEAVER、THE SPELLBOUND、羊文学、FIVE NEW OLD、マルシィの出演が明らかに。このうちTHE SPELLBOUNDはBOOM BOOM SATELLITESのデビュー25周年イヤーを記念した“BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary SET”、sumikaはアコースティック編成・sumika［camp session］名義でパフォーマンスを行う。
また8月26日公演にて、スペースシャワーTVで放送されている斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN、XIIX）のレギュラー番組「斎遊記」の出張企画「斎遊記-富士山編-」が実施されることも決定。斎藤とゲストによるトークやセッションが行われる予定だ。
イベントのオフィシャルサイトでは6月4日23:59までチケットの第2次先行予約を受け付けている。
SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023
2023年8月25日（金）山梨県 山中湖交流プラザ きらら
＜出演者＞
あいみょん / androp / imase / 小原綾斗とフランチャイズオーナー / KANA-BOON / キタニタツヤ / ザ・クロマニヨンズ / SHISHAMO / sumika［camp session］ / DURDN / 10-FEET / Perfume / ハンブレッダーズ / PEOPLE 1 / flumpool / THE BAWDIES / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー / Lucky Kilimanjaro / WurtS / and more
2023年8月26日（土）山梨県 山中湖交流プラザ きらら
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / アルカラ / OAU / Creepy Nuts / Kroi / go!go!vanillas / Cody・Lee(李) / 佐藤千亜妃 / 水曜日のカンパネラ / STUTS / 須田景凪 / SEKAI NO OWARI / DISH// / tonun / Dragon Ash / NEE / 04 Limited Sazabys / ポルノグラフィティ / Mr.ふぉるて / UNISON SQUARE GARDEN / 斎遊記-富士山編-（斎藤宏介 from UNISON SQUARE GARDEN、XIIX） / yonawo / and more
2023年8月27日（日）山梨県 山中湖交流プラザ きらら
＜出演者＞
ALI / ego apartment / カネコアヤノ / キュウソネコカミ / クリープハイプ / Cocco / ZION / Saucy Dog / ずっと真夜中でいいのに。 / SUPER BEAVER / THE SPELLBOUND（BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary SET） / Chilli Beans. / Tele / 東京スカパラダイスオーケストラ / Vaundy / back number / Bialystocks / 羊文学 / FIVE NEW OLD / BREIMEN / マルシィ / MAN WITH A MISSION / and more