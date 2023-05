RHYMESTERが6月21日にリリースするニューアルバム「Open The Window」の詳細が発表された。

「ダンサブル」以来約6年ぶりのフルアルバムとなる本作。前作以降、配信を中心にリリースされた数々のタイアップ曲やコラボ曲に加え、宇多丸のレギュラー番組「アフター6ジャンクション」での交流をきっかけに実現したReiとのコラボ曲「My Runway feat. Rei」、RHYMESTERの長年のファンでもあり、「Be Alright feat. Mummy-D」での共演も記憶に新しいJQ(Nulbarich)が参加した「Open The Window feat. JQ from Nulbarich」、RHYMESTERを“師匠”と仰ぐhy4_4yhとのコラボ曲「なめんなよ1989 feat. hy4_4yh」の新曲3曲が収録される。

アルバムのリリースに伴い、全国ツアー「King Of Stage Vol. 15 Open The Window Release Tour 2023-2024 Presented by NISHIHARA SHOKAI」が開催されることも決定。コロナ禍での新たなライブのあり方として、不定期で全国のライブハウスを回る企画「ライムスターイズインザハウス」は実施されていたが、大規模な全国ツアーは47都道府県ツアー以来、約3年ぶりの開催となる。ツアーファイナルは2007年3月開催の「KING OF STAGE VOL. 7 メイドインジャパン at 日本武道館」以来、約17年ぶりとなる東京・日本武道館公演に決定した。

RHYMESTER「Open The Window」収録曲

01. After 6

02. My Runway feat. Rei

03. Open The Window feat. JQ from Nulbarich

04. 初恋の悪魔 -Dance With The Devil- / SOIL&"PIMP"SESSIONSにRHYMESTERを添えて

05. 世界、西原商会の世界! Part 2 逆featuring CRAZY KEN BAND

06. 2000なんちゃら宇宙の旅

07. 予定は未定で。

08. マクガフィン / 岡村靖幸さらにライムスター

09. なめんなよ1989 feat. hy4_4yh

10. Forever Young(ザキヤマ Remix)/ スチャダラパーからのライムスター

11. 待ってろ今から本気出す

RHYMESTER King Of Stage Vol. 15 Open The Window Release Tour 2023-2024 Presented by NISHIHARA SHOKAI

2023年7月9日(日)神奈川県 CLUB CITTA'(公開ゲネプロ)

2023年8月5日(土)福岡県 DRUM LOGOS

2023年8月13日(日)鹿児島県 CAPARVO HALL

2023年8月20日(日)新潟県 GOLDEN PIGS RED STAGE

2023年9月3日(日)石川県 Kanazawa AZ

2023年9月16日(土)沖縄県 桜坂セントラル

2023年9月24日(日)香川県 高松MONSTER

2023年10月14日(土)愛知県 名古屋ReNY limited

2023年10月28日(土)北海道 札幌PENNY LANE24

2023年11月26日(日)長野県 ALECX

2023年12月2日(土)大阪府 GORILLA HALL OSAKA

2023年12月3日(日)広島県 広島CLUB QUATTRO

2023年12月23日(土)宮城県 SENDAI CLUB JUNK BOX

2024年1月14日(日)静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠

2024年2月16日(金)東京都 日本武道館