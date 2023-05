昨日5月21日に東京・江東区立若洲公園で行われた「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023」2日目公演にて、今年結成20周年を迎えるNEWSが野外フェスへの初出演を果たした。

NEWSは16:50よりWINDMILL FIELDに登場。鮮やかな蛍光オレンジのつなぎを着た小山慶一郎、増田貴久、加藤シゲアキは「weeeek」でライブの幕開けを飾った。おなじみのフレーズをジャンプしながら歌う3人に合わせ、オーディエンスも両手を上げてジャンプ。場内に高々と打ち上げられたウォーターキャノンが、盛り上がりをさらに煽った。

観客の熱気に手応えを感じた様子の3人がハイタッチを交わしたあと、続いて披露されたのは「チャンカパーナ」。スタンドマイクに向かう3人の振付を観客たちも見様見真似で踊り、会場の一体感は高まっていく。小山は「初めましての皆さん、NEWSです! 東京スカパラダイスオーケストラのファンの皆さん、NEWSです! Vaundyのファンの皆さん、NEWSです!」と、続いて登場するアーティストたちの名前を挙げて挨拶。「我々、フェス初参戦で若手のように思われますが今年20周年です! アラフォー、がんばってます!」と意気込む小山に続き、増田は「まだまだ若手には負けられない! 本来なら勢い付いたまま3曲目に行きたいところだけど、体力的な問題でトークが長くなってます……」と明かしてオーディエンスを和ませた。

「やったことない屋外フェスに呼んでもらえる、俺たちはそういう未来のためにがんばってきた。俺たち“未来へ”まだまだ続いていきます」という加藤の力強い言葉に続いては「未来へ」を熱唱。「Tick-Tock」の特徴的なイントロから会場の空気は一変し、「JUMP AROUND」「夜よ踊れ」といった激しいロックチューンに乗せて熱気が急上昇していった。

メッセージ性の強い応援ソング「『生きろ』」でオーディエンスを感動に導いたあと、小山は「NEWS意外といいでしょ」と呼びかけつつ「いろんなフェスに行きまくっている加藤に厳しく言われております。『フェスは時間を守れ』と」と話して会場の笑いを誘う。「もうちょっと観たいという人は、ぜひライブに来てください」という言葉に続いて披露されたラストナンバーは「U R not alone」。増田は「GReeeeNさんが作ってくれた、あなたは1人じゃないよ。過去がんばってきた自分が、今の自分を見てくれているから。過去の自分は自分を裏切らない、そんなメッセージが込められた歌です。僕はライブで歌うと毎回泣きますが、今日は泣かないで歌います」と、この曲に込めた思いを語った。

冒頭から会場全体のシンガロングが響き渡る中、3人はそれぞれ肩を組んだりマイクを外した生声で歌ったりと、場内の雰囲気を全身で楽しんでいる様子を見せる。すべてのパフォーマンスを終えると、3人は「ありがとうございましたー!!」と両手を大きく振り、深々と一礼して初の野外フェスのステージをあとにした。

NEWS「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023」2023年5月21日 江東区立若洲公園 セットリスト

00. OVERTURE

01. weeeek

02. チャンカパーナ

03. 未来へ

04. Tick-Tock

05. JUMP AROUND

06. 夜よ踊れ

07. 「生きろ」

08. U R not alone