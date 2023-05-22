◆ ファン投票は6月18日まで！
日本野球機構（NPB）は22日、『マイナビオールスターゲーム2023』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
初の中間発表となった今回は、パ・リーグ捕手部門の森友哉選手（オリックス）が最多となる2万6374票を獲得。セ・リーグでは外野手部門の近本光司選手（阪神）がリーグ最多2万5227票を集めた。
球団別では、阪神とソフトバンクからそれぞれリーグ最多5人が出場圏内入り。3月のWBC優勝に貢献した侍ジャパンのメンバーからは、佐々木朗希（ロッテ）、山﨑颯一郎（オリックス）、戸郷翔征、大勢、大城卓三（巨人）、中野拓夢（阪神）、近藤健介（ソフトバンク）の7人が、出場圏内に入った。
『マイナビオールスターゲーム2023』と題して開催される今年の球宴は、7月19日にバンテリンドーム（名古屋）で第1戦、翌20日にマツダスタジアム（広島）で第2戦が開催予定。
5月19日から始まったNPB公式サイトでのWeb投票、球場等で行われている投票、郵便はがきによる投票は6月18日まで。6月28日16時に最終結果が発表され、7月5日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
1万5256票 佐々木朗希（ロッテ）
9810票 山本由伸（オリックス）
7610票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
1万4284票 山﨑颯一郎（オリックス）
1万0062票 L.モイネロ（ソフトバンク）
8787票 澤村拓一（ロッテ）
＜抑え投手＞
1万1187票 R.オスナ（ソフトバンク）
1万1064票 益田直也（ロッテ）
1万0951票 松井裕樹（楽天）
＜捕手＞
2万6374票 森友哉（オリックス）
9597票 甲斐拓也（ソフトバンク）
5254票 伏見寅威（日本ハム）
＜一塁手＞
1万3725票 清宮幸太郎（日本ハム）
1万0780票 頓宮裕真（オリックス）
9024票 山川穂高（西武）
＜二塁手＞
1万4702票 外崎修汰（西武）
1万0873票 牧原大成（ソフトバンク）
8150票 浅村栄斗（楽天）
＜三塁手＞
1万4200票 栗原陵矢（ソフトバンク）
1万1523票 宗佑磨（オリックス）
8922票 野村佑希（日本ハム）
＜遊撃手＞
1万2832票 今宮健太（ソフトバンク）
6503票 上川畑大悟（日本ハム）
5917票 藤岡裕大（ロッテ）
＜外野手＞
2万1069票 松本剛（日本ハム）
1万8253票 藤原恭大（ロッテ）
1万6783票 近藤健介（ソフトバンク）
1万4639票 杉本裕太郎（オリックス）
1万2089票 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
2万2312票 柳田悠岐（ソフトバンク）
1万5846票 中村剛也（西武）
4079票 A.マルティネス（日本ハム）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
7414票 戸郷翔征（巨人）
7217票 村上頌樹（阪神）
5845票 T.バウアー（DeNA）
＜中継ぎ投手＞
1万2752票 岩崎優（阪神）
1万2222票 伊勢大夢（DeNA）
7152票 清水昇（ヤクルト）
＜抑え投手＞
1万4890票 大勢（巨人）
1万1762票 湯浅京己（阪神）
1万1375票 R.マルティネス（中日）
＜捕手＞
1万5695票 大城卓三（巨人）
9724票 中村悠平（ヤクルト）
5771票 梅野隆太郎（阪神）
＜一塁手＞
1万7212票 大山悠輔（阪神）
1万5522票 中田翔（巨人）
7908票 J.オスナ（ヤクルト）
＜二塁手＞
1万6015票 中野拓夢（阪神）
1万5726票 牧秀悟（DeNA）
6564票 山田哲人（ヤクルト）
＜三塁手＞
1万5894票 宮﨑敏郎（DeNA）
1万2234票 佐藤輝明（阪神）
1万1531票 岡本和真（巨人）
＜遊撃手＞
1万9507票 木浪聖也（阪神）
1万7355票 坂本勇人（巨人）
6872票 長岡秀樹（ヤクルト）
＜外野手＞
2万5227票 近本光司（阪神）
2万4463票 秋山翔吾（広島）
1万2638票 佐野恵太（DeNA）
1万0588票 関根大気（DeNA）
1万0112票 S.ノイジー（阪神）