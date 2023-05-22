オリックス・森友哉 (C)Kyodo News

◆ ファン投票は6月18日まで！

　日本野球機構（NPB）は22日、『マイナビオールスターゲーム2023』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　初の中間発表となった今回は、パ・リーグ捕手部門の森友哉選手（オリックス）が最多となる2万6374票を獲得。セ・リーグでは外野手部門の近本光司選手（阪神）がリーグ最多2万5227票を集めた。

　球団別では、阪神とソフトバンクからそれぞれリーグ最多5人が出場圏内入り。3月のWBC優勝に貢献した侍ジャパンのメンバーからは、佐々木朗希（ロッテ）、山﨑颯一郎（オリックス）、戸郷翔征、大勢、大城卓三（巨人）、中野拓夢（阪神）、近藤健介（ソフトバンク）の7人が、出場圏内に入った。

　『マイナビオールスターゲーム2023』と題して開催される今年の球宴は、7月19日にバンテリンドーム（名古屋）で第1戦、翌20日にマツダスタジアム（広島）で第2戦が開催予定。

　5月19日から始まったNPB公式サイトでのWeb投票、球場等で行われている投票、郵便はがきによる投票は6月18日まで。6月28日16時に最終結果が発表され、7月5日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ パ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

1万5256票　佐々木朗希（ロッテ）

　9810票　山本由伸（オリックス）

　7610票　宮城大弥（オリックス）

＜中継ぎ投手＞

1万4284票　山﨑颯一郎（オリックス）

1万0062票　L.モイネロ（ソフトバンク）

　8787票　澤村拓一（ロッテ）

＜抑え投手＞

1万1187票　R.オスナ（ソフトバンク）

1万1064票　益田直也（ロッテ）

1万0951票　松井裕樹（楽天）

＜捕手＞

2万6374票　森友哉（オリックス）

　9597票　甲斐拓也（ソフトバンク）

　5254票　伏見寅威（日本ハム）

＜一塁手＞

1万3725票　清宮幸太郎（日本ハム）

1万0780票　頓宮裕真（オリックス）

　9024票　山川穂高（西武）

＜二塁手＞

1万4702票　外崎修汰（西武）

1万0873票　牧原大成（ソフトバンク）

　8150票　浅村栄斗（楽天）

＜三塁手＞

1万4200票　栗原陵矢（ソフトバンク）

1万1523票　宗佑磨（オリックス）

　8922票　野村佑希（日本ハム）

＜遊撃手＞

1万2832票　今宮健太（ソフトバンク）

　6503票　上川畑大悟（日本ハム）

　5917票　藤岡裕大（ロッテ）

＜外野手＞

2万1069票　松本剛（日本ハム）

1万8253票　藤原恭大（ロッテ）

1万6783票　近藤健介（ソフトバンク）

1万4639票　杉本裕太郎（オリックス）

1万2089票　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

2万2312票　柳田悠岐（ソフトバンク）

1万5846票　中村剛也（西武）

　4079票　A.マルティネス（日本ハム）

◆ セ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

7414票　戸郷翔征（巨人）

7217票　村上頌樹（阪神）

5845票　T.バウアー（DeNA）

＜中継ぎ投手＞

1万2752票　岩崎優（阪神）

1万2222票　伊勢大夢（DeNA）

　7152票　清水昇（ヤクルト）

＜抑え投手＞

1万4890票　大勢（巨人）

1万1762票　湯浅京己（阪神）

1万1375票　R.マルティネス（中日）

＜捕手＞

1万5695票　大城卓三（巨人）

　9724票　中村悠平（ヤクルト）

　5771票　梅野隆太郎（阪神）

＜一塁手＞

1万7212票　大山悠輔（阪神）

1万5522票　中田翔（巨人）

　7908票　J.オスナ（ヤクルト）

＜二塁手＞

1万6015票　中野拓夢（阪神）

1万5726票　牧秀悟（DeNA）

　6564票　山田哲人（ヤクルト）

＜三塁手＞

1万5894票　宮﨑敏郎（DeNA）

1万2234票　佐藤輝明（阪神）

1万1531票　岡本和真（巨人）

＜遊撃手＞

1万9507票　木浪聖也（阪神）

1万7355票　坂本勇人（巨人）

　6872票　長岡秀樹（ヤクルト）

＜外野手＞

2万5227票　近本光司（阪神）

2万4463票　秋山翔吾（広島）

1万2638票　佐野恵太（DeNA）

1万0588票　関根大気（DeNA）

1万0112票　S.ノイジー（阪神）