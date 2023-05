TWICEが5度目のワールドツアー日本公演で約22万人を魅了、追加公演も

TWICEが、自身5度目のワールドツアーとなる「TWICE 5TH WORLD TOUR READY TO BE in JAPAN」の日本公演最終日を2023年5月21日(日)、東京・味の素スタジアムにて迎えた。

「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」という意味を持つAsia No.1最強ガールズグループ、TWICE。「TWICE 5TH WORLD TOUR READY TO BE in JAPAN」は、東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居にて計4日間開催された大型公演。チケットの応募総数は120万を超え、SOLD OUTとなった超プレミアライブ。約22万人を魅了した同ライブのオフィシャルレポートを掲載する。

【写真を見る】TWICEのプレミアムライブ(全16枚)

大迫力のオープニング映像と共にTWICEメンバーがステージ場に姿を現すとスタジアムのボルテージは最高潮に。圧倒的存在感を放つTWICEに5万人を超える観客が熱狂、味のもとスタジアムが揺れた。

TWICE (Photo by 田中聖太郎)

「SET ME FREE」、「I CAN'T STOP ME」と世界的ヒットナンバーで公演はスタート。メンバージヒョが「TWICE 5th WORLD TOUR READY TO BE in JAPANへ、ようこそ!」言うと、会場からは大きな歓声が上がった。また、ツウィは、「ONCEこんにちは~!今日は楽しんでください♪」と優しく観客へ言葉をなげかけた。

本ツアーでは滅多に見られないメンバーのソロステージが用意されている豪華なセットリスト。中でも、ジヒョは「Nightmare」、チェヨンは「My Guitar」と未発表の自作楽曲を披露。更にナヨンは昨年リリースし世界的に大ヒットしたソロ楽曲「POP!」を披露し、貴重なソロステージに会場は大いに沸いた。

更にはこれぞTWICE、「What is Love?」や「YES or YES」といった最強ヒットソングが含まれたタイトルメドレーや、TWICEのサマーナンバー「Alcohol-Free」、「Dance The Night Away」といったヒットチューンを披露した。

日本での10枚目のオリジナルシングルとして5月31日(水)にリリースする「Hare Hare」と共に、エンディングはトロッコに乗って登場したTWICE。「曇った心も晴れに変える」をテーマに作られた中毒性の高い本楽曲。スクリーンには歌詞が投影され、会場中の観客がTWICEと共に大合唱。超満員の会場は1つとなった。

TWICE (Photo by 田中聖太郎)

更に、観客とTWICEで集合写真を撮る際に、ONCEからTWICEへサプライズが贈られた。

それはTWICEの代表曲「Feel Special」の日本語バージョンの合唱と、「今日も 明日も いつも サランへ」というメッセージが書かれたスローガンをサプライズで出された。メンバーはお客さんの声をぐっと聞き入れ、涙を浮かべるメンバーもいた。

感動的なサプライズの後には、TWICEのライブ恒例企画、ルーレットで当たった楽曲を披露するという企画で、数ある楽曲の中で「Strawberry Moon」、「BDZ」の2曲が当たり歌唱披露。最後を締めくくった。

メンバーが退場して大満足の公演は終演か?と思いきや、大きなLEDに投影された”緊急告知映像”。本公演の追加公演として、12月に名古屋・バンテリンドーム ナゴヤ(12月16日、12月17日)、福岡・福岡PayPayドーム(12月27日、12月28日)にての追加公演を発表。最後の最後まで会場はTWICEに魅了され、熱狂の渦に飲み込まれた。

本公演で韓国発のガールズグループとして史上初のスタジアム単独を行ったTWICE。圧倒的な存在感と、唯一無二のアーティストとして、改めて歴史に名を刻んだ。

<ライブ情報>

追加公演情報

TWICE 5TH WORLD TOUR READY TO BE in JAPAN 追加公演

2023年12月16日(土)名古屋 バンテリンドーム ナゴヤ

2023年12月17日(日)名古屋 バンテリンドーム ナゴヤ

2023年12月27日(水)福岡 福岡PayPayドーム

2023年12月28日(木)福岡 福岡PayPayドーム

TWICE 5TH WORLD TOUR READY TO BE in JAPAN 詳細

https://www.twicejapan.com/feature/5thworldtour_readytobe

TWICE OFFICIAL FANCLUB ONCE JAPAN:http://oncejapan.com

TWICE JAPAN OFFICIAL SITE:http://www.twicejapan.com