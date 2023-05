INI髙塚大夢「人に厳しく言うのって大変ですね(笑)」10代リスナーに愛のムチ

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。5月17日(水)の放送では、リスナーに「喝」を入れる“おにちゅか”となり、2件のリクエストに応えました。髙塚:ゴールデンウィークが明けて、1週間がたちましたね。ダラダラしたりしてないですか? 五月病にもなってないですか? 今夜は、僕の中の“鬼”を出して「“喝”を入れてほしい」と思っている生徒(リスナー)に、ビシバシと愛のムチを入れていきたいと思います!私が大夢先生に喝を入れて欲しいことは、「夜更かしするな!」です。明日の朝が早いってわかっていても、夜ダラダラして寝るのが遅くなってしまいます。結局寝不足で、次の日ずっと眠いです。(18歳)【朝早いってわかっているのに、どうして夜更かしをしてるんだ! 次の日ずっと眠いのなんて当たり前だ! 夜ダラダラするなら、早く寝て朝ダラダラしなさい! 自分のためにも、時間の管理しっかりしなさい!】髙塚:はい……”鬼”を出しました(笑)。夜更かしって、しちゃうよね~。僕も割と同じタイプですね。仕事上、朝5時台に出発する日とかもあるし、朝にライブがあるときは4時台のこともあったりするんですけど……なんかね~、夜更かししちゃうんだよね。僕も、12時過ぎても起きてしまっていたり……とかがあったりして。なかなか直せないところはありますけど、これはダメですよ! 時間の管理は大事なんでね。自分の体調を整えるためにも、しっかりと直していきましょう!私が、大夢先生に喝を入れてほしいことはダンスの練習です! もうすぐ体育祭があり、応援団でダンスをします! ダンスは未経験なのですごく大変です。大夢先生もダンスが未経験だったということで、喝入れとアドバイスをお願いしたいです!(17歳)【未経験で大変かもしれないけど、気合いを入れるのが応援団の仕事! 堂々とした姿を見せるために、朝から夜までしっかり練習しなさい!】髙塚:はい……! やっぱね、ダンス未経験って大変だよね。僕もINIになるまでダンスやってなかったっていうのもあって、本当にこの気持ちわかります。でも、周りのメンバーの足を引っ張らないためにも、応援団で堂々としたパフォーマンスを見せるためにも……! 未経験っていうのは理由にならないので、たくさん練習して自分に自信を持ってダンスが披露できるといいですね!髙塚:今日は、生徒に愛のムチを入れていったんですけど……こうやって、人に厳しく言うのって大変ですね(笑)。でも、厳しく言わないといけないときもあるので、優しさだけじゃなくて責任を持ってやりたいですね……! 愛のある厳しさで、これからも生徒と向き合っていきたいと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/