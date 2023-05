乃木坂46賀喜遥香『後世に語り継ぎたい齋藤飛鳥』3つのポイントで語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。5月18日(木)の放送では、同日に先輩の齋藤飛鳥さんの卒業コンサートが開催されたことから、“後世に語り継ぎたい”齋藤飛鳥さんの素敵なポイントを3つ紹介しました。賀喜:ずっと乃木坂を引っ張る存在だった飛鳥さんですけど……この先も乃木坂46の大切な歴史として、みなさんに語り継いでいきたい齋藤飛鳥さんの一面があるんです。今日は、そんな飛鳥さんについて、3つに絞ってお話をしたいと思います!賀喜:乃木坂を好きな方、齋藤飛鳥さんを好きな方なら知っているかと思うのですが、齋藤飛鳥さんっていい匂いがするんですね。まっ……ごめんなさいね(笑)。直接会ったことがないとわからないかもしれないんですけど、私はよく飛鳥さんのそばをすっと通って、たまに嗅ぎに行ったりしていたんですけど……(笑)。何の匂いなんだろうな~? フローラルっぽいんですけど、この匂いは飛鳥さんの匂いだっていうのがあって。加入してから約4年半、ずっとその匂いを嗅ぎながら……(笑)。嗅ぎながらっていうか、身近にある環境で乃木坂として活動してきたので。飛鳥さんが卒業されるっていうことは、その匂いがなくなるということなので……。それを考えただけでも寂しいなって思うし……。飛鳥さんって、去年の12月の紅白歌合戦で1度グループを離れられたんですね。それで、この5月の卒業コンサートのリハーサルのときに乃木坂に戻ってきてくれたんですけど、そのときに久しぶりに飛鳥さんの匂いを嗅いで、「あぁ飛鳥さんだ~」「飛鳥さんがいる~!」って思って(笑)。「私だけかな?」って思っていたんですけど、後輩の5期生ちゃんも「匂いで飛鳥さんが通った所わかります!」って言っていて、「わかる!」って思った。通った場所もわかるし、「この部屋に飛鳥さんがいたな」とかもわかるんです。エレベーターとか車でも「飛鳥さんいたな」って思うし……。飛鳥さんの匂いって、それぐらいそこに滞在しているんです。それが嬉しいの(笑)。その匂いに安心していたところもあるから、身近に感じられなくなるっていうのは寂しいなって思いますね。でも、本当にいい匂いするんですよ! 私もいい匂いさせていこうと思います!賀喜:飛鳥さんって乃木坂を引っ張ってきた大先輩で、センターがとても似合う方で……。そういう立ち位置というか、そうなるまでにたぶんものすごく努力もされていて。ものすごくプレッシャーもある中で、心がくじけそうなときもあったんだろうなと思うけど、そういう姿を全く見せないままで。飛鳥さんは、撮影とかライブで真ん中に立たれたときに、全ての要望にバッチリ決めて応えるんですよ。「ここで決め顔をください」、「こういう言葉ください」、「こういうダンスをしてください」とか……。そういうこと全てにめちゃめちゃバッチり決めて応えていて、「本当にかっこいいな」って思っていました。私なら緊張しちゃって、何回やってもダメだし間違えちゃうし。「あーごめんなさい! もう1回お願いしますっ!」みたいなことが多いんですよ。でも飛鳥さんは、「カメラ回します。はい、どうぞ!」で、1発OKみたいなことがいっぱいあって! 「すご!」って思っていました。これは、飛鳥さんの努力とその努力を見せない努力……! 「なんてかっこいいんだ!」と思います。こういうことが積み重なって、信頼関係にも繋がっていくと思うので、私も見習っていかなければなって思います。飛鳥さん、聴いていますか? かっこいいです……!賀喜:飛鳥さんって、もしかしたらクールそうなイメージが強いかもしれないけど……。今回のライブのリハーサル期間もそうなんですけど、ずっとニコニコ笑っていらっしゃるんです。「ここ、2人で歌ってください」とか、「ダンスなしで、フリーで歌ってください」みたいなところがリハーサルであるんですけど、飛鳥さんはメンバー1人1人と絶対に目を合わせておしゃべりしているんですよ。「この曲はどうやって歌う?」とか、そういう話もしてくれたり……そういうところでも、1人1人を本当に見てくれて、大事にしてくださっているんだなと思います。メンバーが出ているテレビとか雑誌とか、そういう媒体をめっちゃチェックしてくださっていて……! お忙しいのに優しい~! って思うし、乃木坂への愛がないとこんなにできないだろうなと思います。私自身、あまり先輩に相談するのが得意じゃないんですけど、飛鳥さんはそんな私のこともしっかり見てくださっていました。(28thシングル)『君に叱られた』で初めてセンターに立たせていただいたときに、プレッシャーがすごすぎて「嫌だ、嫌だ……」みたいになっちゃったんです。そのときも飛鳥さんが隣に来て、ずっと背中ポンポンしてくれて……(笑)。言葉がなくとも励ましてくださったり、笑い飛ばしてくださったりするんですよ。そういうところがとっても温かい。1番温かいんじゃないかなって思うくらい、私の飛鳥さんの大好きなところです。――ここで、『君に叱られた』をオンエア賀喜:この曲のとき、本当に飛鳥さんにたくさん助けていただきました。ありがとうございました。飛鳥さん聴いてますかー!? 聴いてくださっていたらいいな~! 本当にご卒業おめでとうございます! ずっと飛鳥さんに頼りきりで活動してしまった私ですが、これから先、飛鳥さんがいない乃木坂でも、立派に1人前になって頑張りたいと思います。ぜひずっと見守っていってください。聴いてくださっていたらいいなぁ~(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/