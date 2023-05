ちゃんみな「めちゃくちゃ練習しました」…ステージ上で“メイクを落とす”パフォーマンスに、きゃりーぱみゅぱみゅ「震えた」

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~」(毎週日曜12:30~12:55)。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。5月7日(日)、5月14日(日)の放送では、ラッパーでシンガーのちゃんみな(CHANMINA)さんをゲストに迎えて、お届けしました。日本語、韓国語、英語を巧みに操るトリリンガルラッパー、シンガーとして活躍しているちゃんみなさん。YouTube公式チャンネルでの総再生回数は3億回を超え、国内外問わず同年代から圧倒的な支持を集めています。ちゃんみなさんとは、SKY-HIさんや小籔千豊さんなど共通の友達を交えて一緒に食事に行く仲だというきゃりー。そんな気心の知れた間柄ながら、本人の登場を前に「いつも大人数で会う感じで、1対1で話すのは初めてなので、とても楽しみ♪」と話します。ちゃんみなさんといえば、今年3月21日(火・祝)に神奈川・横浜アリーナで開催したライブ「AREA OF DIAMOND」でパフォーマンスした「美人」の曲中に、ステージ上で自身のメイクを落とすという前代未聞の演出が話題に。TikTokでその映像を観たというきゃりーは、あまりの衝撃に「震えた」と振り返ります。「あのアイデアはどこから生まれたの?」と聞くと、「いつか(ライブで)やってみたかったんですよ」とちゃんみなさん。そのアイデアが思い浮かんだのは2年ぐらい前で、「お風呂上がりに鏡で自分の顔をチェックしていたときに“いつかみんなの前でメイクを落とすパフォーマンスをしたら面白いだろうな”って」ときっかけを明かします。鏡を見ずにきれいにメイクを落とすのは意外と難しく、本番に向けて「めちゃくちゃ練習しましたね。私はメイクが濃くて、(目元の)インナーラインもしっかり入っているので、1回のコットンの拭いで全部落ちているように見せなきゃいけないから大変でした」とも。多くのファンが見守るなか、ステージ上ですっぴんを晒すのは「正直嫌だった」と振り返りつつも、「いざメイクを落としてみたときのみんなの反応を見て、解放された気分になりましたね」とそのときの心境を語りました。ゲストが背中を押された作品を紹介してもらうコーナーで、ちゃんみなさんがセレクトしたのは、「広辞苑」。それを手にしたのは7歳のときのこと。日本の小学校に入学するとき、日本語があまり分からなかったちゃんみなさんのためにと、祖父が辞書を買ってくれたのがきっかけで「辞書に救われてきた」というちゃんみなさん。「(「広辞苑」は)私の日本語を鍛えてくれた作品なので(笑)、今でも愛用しています」と語っていました。また、フリートークの最中、きゃりーが「この間、ちょうど結婚したんだけど……」と切り出すと、「えっ?! ちょっと待って!」と驚きのリアクションを見せるちゃんみなさん。SNSをあまり見ないちゃんみなさんは、きゃりーが結婚したことを知らず、思いがけない言葉に「おめでと~! きゃりーちゃん、結婚したの!? 結構、衝撃(笑)!」とビックリ。自身の結婚願望については、「アーティストという立場上、結婚しても(公には)言わないかなと思います。もし、(結婚)したとしても(公表するのは事後報告で)『実は……』みたいな感じがいいなって。(結婚への)願望自体はそんなにないし、むしろ私って結婚できるのかなって思っているぐらいなので(苦笑)。でも、子どもはほしいなと思います」と本音を明かす場面もありました。2週にわたるちゃんみなさんとのトークを振り返り、きゃりーは「本当に楽しかったな~」と声を弾ませ「いつもご飯に行っているときも、こんな感じで結構ゆる~くしゃべっていて。でも今日、私が結婚した話にすごくビックリしていたから、ある意味サプライズになったかな(笑)」と笑顔をのぞかせていました。次回5月21日(日)のゲストは、雑誌「egg」元編集長・渋谷女子インターナショナルスクール校長の赤荻瞳(あかおぎ・ひとみ)さんです。<番組概要>番組名:CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~放送日時:毎週日曜 12:30~12:55パーソナリティ:きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/heart/