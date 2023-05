SCANDAL・TOMOMI「今まで本来摂るべき量の倍を摂ってたんよ」血液検査でわかった意外な自分の体質とは？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。5月15日(月)の配信は、リスナーから送ってもらった「5月15日の予定」についてメンバーたちがトーク! ダイエットやおいしいレトルト食品の話など、さまざまな話題が飛び出しました。5月14日(日)に、TOKYO FMで放送された「SCANDAL Catch up supportedby 明治ブルガリアヨーグルト -ON AIR-」。普段の番組を飛び出し、生放送スペシャルでお届けしました。今回の通常回は、この生放送終了直後の収録となります。生放送の番組では「明日は〇〇の日」というメールテーマで、リスナーからのおたよりを募集。明日(5月15日)はリスナーにとって何かの記念日なのか、どんな大事な予定があるのか、はたまたなんでもない素朴な日なのか……など、リスナーのみなさんにとって“5月15日”がどんな日なのかを教えてもらう企画です。HARUNA:生放送からの延長戦でお届けします! みなさんに送っていただいた「明日は○○の日」というメールですが、(今回の収録の配信日は15日なので)「今日は○○の日」ということにします。今日はみなさんにとって「記念日」なのか「大事な予定」があるのか、「なんでもない素朴な予定」なのか、そんな「今日」を教えてもらいます。さっそくメールを紹介します。<リスナーからのメール・ぎゅさん>わたしの5月15日は、オートミールパンケーキを焼いて食べる日です。糖質制限中なので甘いものがなかなか食べられないのですが、ヨーグルトをかけて食べます。素朴な予定を聞きたいとのことでしたので送りました。一同:かわいいー!HARUNA:糖質制限中かあ。MAMIとTOMOも、最近気をつかっているよね?TOMOMI:私は、糖質は大丈夫なの。体質的に脂質の分解が遅いっていうことがわかって、だから脂質を控えているかな。っていうか、今まで本来摂るべき量の倍を摂ってたんよ。それを適正な量に戻している感じかな。RINA:自分にとって適正な脂質の量っていうのは、どうやったらわかるの?TOMOMI:(栄養管理の)アプリで身長と体重を入れたら、出てくるねんけど。RINA:それもアプリでいけるんや!TOMOMI:そうそう。脂質の分解が苦手っていうのは、血液検査でわかった。自分の体質に合わせて、栄養を摂るようにしているの。RINA:なるほどね、健康大事やもんな。TOMOMI:大事大事。<リスナーからのメール・モモさん>明日は「初スープカレー」の日です。いただいたレトルトのスープカレーがあるのですが、チキンレッグがまるまる入っています。明日のお昼に食べるのが楽しみです。TOMOMI:レトルトでチキンレッグがまるまる入っているの!?RINA:えー? そんなのあるんやー。TOMOMI:調べよう……。HARUNA:スーパーで売ってるの?TOMOMI:お土産なのかなあ。RINA:豪華やなあ。HARUNA:気になるー。RINA:あれはあるやん? サムゲタンのまるまる入ってるやつ。MAMI:あるある。RINA:ああいうやつのことなんかな?TOMOMI:パウチ系のやつかな。HARUNA:そうなんじゃない?MAMI:スープカレーって、具がゴロゴロじゃん。野菜もゴロゴロだし。あったらいいよね。TOMOMI:気になるから、写真送ってー。HARUNA:どこのか教えてー。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056