「どうすれば、モテるようになりますか？」10代の質問にCOCO教頭が回答 大切なのは“平等”に接すること！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月18日(木)は、『なんでもいいから話そう~2日目~』をテーマに放送。パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が10代のリスナーと、学校や恋愛などさまざまなテーマで話をしました。そのなかから、「どうすれば、モテるようになりますか?」と質問した14歳・中3の男性リスナーとのやり取りを紹介します。COCO教頭:このテーマも今日で2日目です。今夜も、生徒(リスナー)が話したいことや聞いてほしいこと、相談したいことなど、どんなことでもOK! 自由にお話ししちゃいましょう!COCO教頭:モテたいんや(笑)。好きな子はおるん?リスナー:気になっている子はいます。COCO教頭:じゃあ、その子を落としたい、って感じ?リスナー:そうですね。COCO教頭:でも……なんでモテたいん?リスナー:彼女がほしいからです(笑)。COCO教頭:素直でよろしい(笑)。彼女ほしいよな? もうすぐ夏も来るしな?リスナー:そうですね。COCO教頭:モテるために、やっていることはあるん?リスナー:身だしなみをキレイにしたりとか……。COCO教頭:清潔感ね、素晴らしい! どんなことをやってんの?リスナー:服のしわを伸ばしたり……。COCO教頭:それ、めっちゃ大事!リスナー:あとは、机の上をキレイにしたりとか。COCO教頭:そういうのって、小さいことのようでめっちゃ見られてるから! めっちゃいいやん!リスナー:ありがとうございます!COCO教頭:他にもある?リスナー:あとは……自分から声をかけるようにしたりとか。COCO教頭:え! もうモテてるんちゃうん!リスナー:いやぁ~、どうなんでしょう……。COCO教頭:だって、清潔感あって自分から話しかけてくれる子って……もう好きやもん!リスナー:本当ですか?COCO教頭:もう、モテてるんちゃうかと思うけど……自分が思い描く"モテる"は、どういうイメージ?リスナー:向こうから話しかけてきてくれる、みたいな。COCO教頭:女子からな(笑)。いいね、それは理想やな。リスナー:はい。COCO教頭:挨拶とかはしてる?リスナー:してます! 気になっている子と朝会うので、「おはよう」って声をかけて、そこから話したりします。COCO教頭:なるほどね。COCO教頭:私、わかったかもしれん……第一印象って何秒で決まると思う?リスナー:3秒?COCO教頭:惜しい! 4秒くらいで決まるんやけど、好きな子だけに笑顔で挨拶するんじゃなくて……朝、学校に行ったら、他の人にも心を開いて笑顔で挨拶したらいいと思う。リスナー:お~。COCO教頭:そしたら、「みんなに同じように接するええ子」ってなるから。リスナー:あっ、なるほど……!COCO教頭:これからは……スマイル光線ビビビ! でいこう~!リスナー:……はい(笑)。明日から使います。COCO教頭:よかった! 絶対に笑顔で、ビッグスマイルでいったら、それだけで印象が変わるから!リスナー:はい!COCO教頭:合言葉は「スマイル光線ビビビ!」で!リスナー:スマイル光線ビビビ!COCO教頭:OK! 頑張ってな!リスナー:頑張ります。ありがとうございました!――電話を切ったあと……COCO教頭:"モテる"というのは、永遠の憧れではあるよね。けど、好きな子のためだけにやっていても意味がないんですよ。「女の子を落とすためだけにやっているんですか」ということなるから。"みんなに、平等に優しく笑顔で話しかけてくれる"ええ子、ということがわかったら、好きな子だけじゃなくて他の人からもいい印象を持ってもらえるから。そういうのは、気をつけていってほしいなって思いますね。この他には……・「彼氏ができたときに引かれないように、特徴的なくしゃみを直したい」という15歳・「付き合っていることを知っているのに、僕の彼女に話しかけてくるクラスメイトに嫉妬しています」という13歳・「大学のスポーツ学科に進学したら、クラスに女子が私1人でした。周りの男子が優秀で、足を引っ張っているようで不安です」という18歳と、電話をつなぎました。