須田景凪、Rolling Stone Japan公開インタビューを代官山 蔦屋書店で開催

須田景凪メジャー2ndフルアルバム「Ghost Pop」の発売を記念し、6月21日(水)に代官山 蔦屋書店にてRolling Stone Japanの公開インタビューの開催が決定した。
2023年5月24日(水)発売メジャー2ndフルアルバム「Ghost Pop」のリリースを記念して、CD購入者対象に向けて「Rolling Stone Japan」公開インタビューへのイベント招待が決定した。本イベントは、対象店舗にて「Ghost Pop」をご購入頂いたお客様の中から抽選で60名様が招待される。さらにタワーレコード渋谷店、京都店にてパネル展＆アルバムの製作に使用された実物の観覧車がタワーレコード渋谷店に展示される。パネル展ではブックレットにも使用されている貴重なアートワークデザインが展示予定となり、更に対象店舗にて「Ghost Pop」をご購入頂いたお客様の中から抽選で展示されているパネルがプレゼントされる。是非店頭でチェックしてみてほしい。
■「Rolling Stone Japan」公開インタビュー（60名様）
日程：6月21日(水)OPEN 19:30 START 20:00
会場：代官山 蔦屋書店
シリアル配布対象店舗：代官山 蔦屋書店、SHIBUYA TSUTAYA
応募期間：5月23日(火)12:00～5月29日(月)23:59まで
当選発表：6月上旬頃当選メール配信予定
リリース記念イベントキャンペーン
https://wmg.jp/suda-keina/news/88654/
＜リリース記念パネル展＆観覧車展示＞
■「Ghost Pop」リリース記念パネル展
対象店舗：タワーレコード渋谷店、タワーレコード京都店
対象期間：5月23日(火)開店時～5月29日(月)閉店時まで
■観覧車展示
対象店舗：タワーレコード渋谷店
対象期間：5月23日(火)開店時～5月29日(月)閉店時まで
※5月27日(土)のみ展示はございません。予めご了承ください。
リリース記念パネル展＆観覧車展示の詳細はこちら
https://wmg.jp/suda-keina/news/88655/
【須田景凪「Ghost Pop」リリース情報】
2023年5月24日（水）発売 (CD・ダウンロード・ストリーミング)
特設サイト： https://suda-keina.com/ghost-pop/
初回生産限定盤[CD+Blu-ray] 「Ghost Popオリジナルキーホルダー」付き WPZL-32055〜6 ¥5,940 (tax in)
通常盤[CD only] WPCL-13478 ¥3,300 (tax in)
須田景凪 TOUR 2023 "Ghost Pops" 抽選申込シリアル封入 ※初回生産限定盤・通常盤共通
応募期間：2023年5月23日(火)12:00～5月28日(日)23:59まで