武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」の“メイクアップショートPV企画”が、作品公式TikTokとYouTubeで始動。第1弾として「エターナルセーラームーン編」が公開された。

前編が6月9日、後編が6月30日に封切られる「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」。第1弾の映像では、月野うさぎが「シルバー・ムーン・クリスタル・パワーッ！ メイクアーップ！」という掛け声とともにエターナルセーラームーンへとメイクアップしている。

また本日5月19日から6月8日まで「『#わたしとセーラームーン』SNSキャンペーン」を開催。TwitterもしくはInstagramで作品公式アカウントをフォローし、ハッシュタグ「#わたしとセーラームーン」を付けて、「美少女戦士セーラームーン」とともにある生活の一場面や思い出の画像を投稿すると抽選でプレゼントが当たる。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《前編》」「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《後編》」

前編公開日：2023年6月9日（金）

後編公開日：2023年6月30日（金）

スタッフ

原作・総監修：武内直子

監督：高橋知也

脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン：只野和子

音楽：高梨康治

美術監督：空閑由美子（スタジオじゃっく）

アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン

配給：東映

キャスト

三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、野島健児、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音 ほか

(c)武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会