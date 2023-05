ザ・スミスのベーシスト、アンディ・ルークが59歳で死去

ザ・スミス(The Smiths)のベーシスト、アンディ・ルーク(Andy Rourke)が死去。元バンドメイトのジョニー・マーがSNSで発表している。享年59。

以下、ジョニー・マーの声明より

「アンディ・ルークが膵臓癌で長い闘病生活の末に亡くなったことを、深い悲しみをもってお知らせします。アンディは、彼を知る人々からは寛容で美しいソウルの持ち主として、音楽ファンからは最高の才能に恵まれたミュージシャンとして記憶されることでしょう。この悲しい時にプライバシーを尊重していただけるようお願いします」

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

— Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023

アンディ・ルークはスミスが残した名曲の数々で、メロディックな演奏スタイルを披露。グループ解散後はフロントマンであるモリッシーのソロ曲にも参加した。また、ピーター・フック(ニュー・オーダー)、マニ(ストーン・ローゼズ)と、UKベーシストのスーパーグループ「フリーバス」でも活動。シネイド・オコナー、プリテンダーズ、イアン・ブラウンなどのレコーディングにも参加した。

