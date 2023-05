8月11日と12日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで行われる野外フェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回出演がアナウンスされたのはAwich、エレファントカシマシ、 Creepy Nuts、サンボマスター、STUTS、The Street Sliders、Tani Yuuki、10-FEET、どんぐりず、ハナレグミ、マキシマム ザ ホルモン、OAU、尾崎世界観(クリープハイプ)、カネコアヤノ、Kroi、ケツメイシ、go!go!vanillas、ネクライトーキー、Novelbright、UNISON SQUARE GARDEN、LOVE PSYCHEDELICO、Reiら計34組。The Street Slidersが夏フェスに出演するのは「RSR」のみになる。また各アーティストの出演日も公開された。

オフィシャルサイトでは5月21日23:59までテントサイト付き通し券の抽選予約を受け付けている。

RISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO

2023年8月11日(金・祝)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

<出演者>

秋山黄色 / Awich / エレファントカシマシ / 踊ってばかりの国 / Creepy Nuts / くるり / サンボマスター / SHISHAMO / (sic)boy / SCOOBIE DO / STUTS (for CAMPERS) / The Street Sliders / ストレイテナー(for CAMPERS) / Tani Yuuki / Chilli Beans. / 電気グルーヴ / 10-FEET / どんぐりず / back number / ハナレグミ / PEOPLE 1 / BREIMEN / マキシマム ザ ホルモン / マルシィ / MOROHA / yama / and more



2023年8月12日(土)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

<出演者>

ASOUND / ADAM at / OAU / THE ORAL CIGARETTES / 尾崎世界観(クリープハイプ) / カネコアヤノ / 神はサイコロを振らない / キタニタツヤ / Kroi / ケツメイシ / go!go!vanillas / SUPER BEAVER / CHAI / DYGL / 帝国喫茶 / This is LAST / TETORA / Tele / ドレスコーズ / NEE / ネクライトーキー / Novelbright / Vaundy / PEDRO / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / MONGOL800 / UNISON SQUARE GARDEN / Lucky Kilimanjaro / LOVE PSYCHEDELICO(Premium Acoustic Set) / Rei / and more



※名前のうしろに「for CAMPERS」と書かれているアクトのライブは、通し券を持っている人のみ鑑賞可能。