ひろやまひろし・TYPE-MOON原作によるアニメ「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」のTVアニメ化10周年を記念したイベントが開催決定。8月5日に昼・夜公演にわけて、東京・山野ホールで行われる。
「Fate/kaleidliner プリズマ☆イリヤ アニメ10周年イベント～starlog～」には、イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役の門脇舞以、美遊・エーデルフェルト役の名塚佳織、クロエ・フォン・アインツベルン役の斎藤千和、遠坂凛役の植田佳奈、ルヴィアゼリッタ・エーデルフェルト役の伊藤静、衛宮士郎役の杉山紀彰、「プリズマ☆イリヤ」シリーズの主題歌などを担当するChouCho、栗林みな実が出演。併せてイベントビジュアルが公開された。
またチケットには、門脇、名塚、斎藤、植田、伊藤、杉山の複製サイン入りタペストリー付きの全席指定チケット、通常の全席指定チケットを用意。イープラスでは本日5月18日19時から5月30日23時59分まで、最速先行予約を受け付ける。
「Fate/kaleidliner プリズマ☆イリヤ アニメ10周年イベント～starlog～」
日時：2023年8月5日（土）昼公演 開場14:30 / 開演15：00、夜公演 開場17:30 / 開演18:00
会場：東京都 山野ホール
料金：全席指定（グッズ付き）14850円、全席指定9900円
出演：門脇舞以、名塚佳織、斎藤千和、植田佳奈、伊藤静、杉山紀彰、ChouCho、栗林みな実
(c)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleidliner プリズマ☆イリヤLicht 名前の無い少女」製作委員会