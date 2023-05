Da-iCE花村想太「それぞれの活躍できる場所で咲き誇れる」仲間との別れに沈む10代におくる『ダンデライオン』

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けます。5月のマンスリーアーティストは、Da-iCEの花村想太さんです。5月17日(水)の放送では、「気持ちが沈んでいる」という10代リスナーに楽曲でエールをおくりました。先日、部活をやめてしまった友達がいます。前からやめたいとは聞いていましたが、突然すぎて部活のみんなも号泣してしまいました。その後も空気が重く、自分でもまだ気持ちが沈んでいます。なので、この気持ちが吹っ切れる曲お願いします!!花村想太:この曲は僕が作詞作曲をしたんですけど、テーマとなっている『ダンデライオン』はたんぽぽのことなんです。たんぽぽって綿毛が舞って、いろんな場所で咲いているじゃないですか。でも、あの種って……わかります? フーッって飛ばしたり、風に飛ばされたりすることで、“自分がどこで咲けるかわからない”んですよ。でも、自分が咲くべき場所で咲き誇る瞬間というのもありますから、この部活をやめてしまった友達も……自分自身もそうですけど、これからね、いろんな所に羽ばたいていきます!まだ17歳、高校の友達とずーっと一緒に世界を歩くわけにはいかないですよね。高校を卒業したり大学を卒業したり、就職をしたりすることで、それぞれの活躍できる場所……別れだったりを乗り越えた先で咲き誇れると思います。その涙をぜひ自分自身の肥料にして……僕は、咲くべき場所でたくさん涙を流すことで、その水で花が咲くと思います。今のうちにいっぱい出会いや別れを繰り返して、いろんな悲しいことや嬉しいこと……いろんな涙を蓄えて、成長していってくれたらいいなと思っています。今回、選曲された「ダンデライオン」は、5月24日(水)リリースのニューアルバム『SCENE』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」は、毎週水曜日の23時から放送。詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/