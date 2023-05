INI髙塚大夢「声に感情を乗せるのって本当に難しい」ウクライナ発のアニメーション映画で吹き替え初挑戦

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。5月16日(火)の放送では、声優デビューの報告と、吹き替えに初挑戦した際のエピソードを伝えました。髙塚:この度、髙塚大夢は……声優デビューすることになりましたー! 初挑戦でありながら初主演です! 秋に劇場公開される、ウクライナ発のアニメーション映画『ストールンプリンセス キーウの王女とルスラン』の日本語吹き替え版の声優を務めさせていただきます! これは、本当に嬉しいですよ。みなさんにお伝えすることもできて、嬉しいです!!これは、ウクライナ製作のアニメーション映画として、日本で初めて劇場上映される作品です。そんな作品に参加できて、めちゃめちゃ光栄です。声優のお仕事は前から挑戦してみたい「夢」の1つだったので、オファーが来たときは本当に嬉しかったですね。マネージャーさんから連絡が来て、1人で大喜びしました(笑)。“声優のお仕事もやってみたい”っていうのは、前から話していたんですよ。だから、こうやって声に出してみるのって大事ですね。本当に光栄でしたし、嬉しかったです……!主人公っていうのもあって、セリフも本当にたくさんあったんです。ディレクションしてくださった方も、たくさん指導してくださって……。細かいことでもアドバイスをくださったので、ありがたい経験をさせていただきました。声に感情を乗せるのって、本当に難しいんだなっていうのは思いましたね。今まで何もやったことがなかったから、「自分以外のキャラクターに、自分の声で命を吹き込む」みたいなことがすごく不思議な感覚でした。「“髙塚大夢”を出したくないな」って思ったんですよ。キャラクターの声にしたいなって思って、声のトーンとかを変えたりとかするのも大変でしたね。今年の秋、映画公開されるのを楽しみに待っていてください!この日の放送では、5月24日(水)リリースの4thシングル『DROP That』のタイトル曲「FANFARE」をオンエア。部活や新生活を頑張っているリスナーに、“FANFARE”を鳴らして応援メッセージを送る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/