「ナンパの方法を教えて」10代の質問に元CAのCOCO教頭が“必殺技”を伝授

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月17日(水)は、『なんでもいいから話そう』をテーマに放送。パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が、電話をつないだリスナーとさまざまなテーマでトークを展開しました。そのなかから、“ナンパの方法”について質問した15歳(高1)の男性リスナーとのやり取りを紹介します。COCO教頭:今夜は、こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)は(ライブのため)お休みです。なので、COCO教頭が1人でお届けしていきます! 2時間の生放送は、未知の世界なのでどうなるかわかりませんが楽しんでいこう~!今夜は、生徒(リスナー)のキミが今話したいこと、相談したいことなど、どんなことでもOKです。ハマっていることや好きな人のこと、くだらないこと、自慢したいこと、本当になんでも大丈夫です。自由に話していきましょう!このリスナーは、男子校に通う高校1年生です。中学を卒業して以来、女性との会話は家族と先生以外はなく、6月にある文化祭に女子高生がやってくるのを楽しみにしています。このリスナーだけでなく、先生をはじめクラス全員が熱を持って準備しているそうです。今回はCOCO教頭に、初対面の女子と話す方法と手段を教えてほしいとのことです。COCO教頭:自分なりの作戦はあるん?リスナー:僕は本当に……女子が苦手で、初対面の人とは話せないんです。でも教頭は、ナンパされたことがあると思うので……。COCO教頭:ご名答です。なんせ元CAだから、世界中の男が「COCO教頭」「COCO教頭」と飛行機の上で取り合いですよ(笑)。リスナー:そんな経験のある教頭から、ぜひアドバイスをもらいたいです!COCO教頭:ナンパを成功させる秘訣があれば、ってことかな。リスナー:そうですね。最終的にはインスタを交換して、さらにLINEも交換できたら完璧なんです。さらに言っちゃえば……それで彼女ができちゃったら、男子校で勝ち組なんですよ!COCO教頭:それは叶えたいね(笑)。COCO教頭:私は、“ナンパナンパ”しているものは嫌やってん。例えば、何の脈略もないのに急に前に来て「番号を教えてよ」みたいなのは、「え? 誰? は!?」ってなってたから(笑)。リスナー:はい(笑)。COCO教頭:そうじゃなくて……CAをしていたときのお客さんで、「すいません」と声をかけてきてくれた男の人がいて、「僕と一緒に写真を撮ってくれませんか?」って。制服を着ているCAさんと旅の思い出として撮りたいということで、「いいですよ!」って撮ったんよ。リスナー:はい!COCO教頭:そしたら、それの写りがすごく良くて。「綺麗に撮れましたね」「素敵な写真ですね」って言ったら、「この写真を共有したいので、よかったらLINE交換しませんか?」「インスタとかやっていますか?」「もし嫌なら、エアドロップで送ります」みたいな感じで言ってくれて。で、そこで連絡先を交換して……でもそのときは、別にお付き合いしていた人がいたから(笑)。リスナー:(笑)。COCO教頭:「ごはんに行きましょう」って言われたけど……お客さんを冷たくあしらうこともできなかったから、教えるだけ教えてんけど。そういう感じで、写真を撮って「(連絡先を)交換しましょう」っていうのはナチュラルで、嫌な気は全然せんかった。リスナー:なるほど!COCO教頭:だから、勝ち組になりたいのなら……ファーストステップは、女子が苦手でも「写真を撮ってくれませんか?」って勇気を出して言うしかない。リスナー:わかりました。COCO教頭:でも、周りの友達に教えてしまうと、みんなが写真を撮りだす恐れがあるから(笑)。これは、自分だけの必殺技として実施しよう!リスナー:これは、僕だけの……!COCO教頭:そう!リスナー:わかりました! 死ぬ気で頑張ってきます!!COCO教頭:OK(笑)。また文化祭の結果を聞かせてね! 頑張ってね!このほかには……・「高校でテニス部に入ったら日焼けがすごいです。教頭! 日焼け対策を教えてください!」という15歳・「クラスに片思い中の人がいるんですけど、話しかけられずに悩んでいます」という15歳・「仮面ライダーの魅力を、3つのポイントで話したいです!」という15歳・「がんばれそうな英語の格言を教えてください!」という15歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/