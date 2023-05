7月1、2日に京都・京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージで開催される10-FEET主催フェス「京都大作戦2023」の出演アーティスト第3弾が発表された。

The Birthdayの出演キャンセルによって残り1枠となっていた源氏ノ舞台には、ヤバイTシャツ屋さんの出演が決定。これで源氏、牛若の両ステージの出演者が出そろった。また鞍馬ノ間ではバスケットボールのトーナメント戦「京都大作戦杯2023」の開催も決定した。ローソンチケットでは通常札1日券の最終先着予約を5月27日10:00より受け付ける。

京都大作戦2023 ~今年は可能な限り全フェスに参加してくだ祭!~

2023年7月1日(土)京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

<出演者>

源氏ノ舞台

クリープハイプ / Ken Yokoyama / dustbox / 10-FEET / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY



牛若ノ舞台

ANARCHY / Wienners / かずき山盛り / KUZIRA / 東狂アルゴリズム / バックドロップシンデレラ / FOMARE



鞍馬ノ間(※両日開催。2日目の出場チームはトーナメント結果による)

EGOLA / 大阪籠球会 / TEAM-S / TEAM NICK / TEAM Happy FROM SOMECITY OSAKA / TEAM FUKUOKA / TEAM Lucky FROM SOMECITY OSAKA / ちきゅう



2023年7月2日(日)京都府 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

<出演者>

源氏ノ舞台

ACIDMAN / ORANGE RANGE / go!go!vanillas / coldrain / 10-FEET / Dragon Ash / マキシマム ザ ホルモン / WANIMA



牛若ノ舞台

a crowd of rebellion / ammo / ENTH / おとぼけビ~バ~ / w.o.d. / NUBO / Hakubi