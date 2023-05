SPEEDの1stアルバム「Starting Over」と2ndアルバム「RISE」の初アナログLP化が決定。8月5日にHMV record shopでリリースされる。

「Starting Over」は、4人のメンバーが当時13~16歳だった1997年5月に発売されたミリオンセラーアルバムでプロデューサーは伊秩弘将。90年代後半を象徴するヒットシングル「Body & Soul」「STEADY」「Go! Go! Heaven」を含む12曲が収められている。一方「RISE」はSPEEDが人気絶頂の1998年4月に発売され、トリプルミリオンを記録した作品。「Wake Me Up!」「White Love」「my graduation」など全13曲が収録されている。両作品のLP盤はそれぞれ2枚組での発売となる。

SPEED「Starting Over」(LP)収録曲

SIDE A

01. Walk This Way

02. Body & Soul

03. Luv Vibration

SIDE B

01. STEADY

02. RAKUGAKI

03. サヨナラは雨の日....

SIDE C

01. Go! Go! Heaven(Album Version)

02. I Remember

03. Kiwi Love

SIDE D

01. Happy Together

02. Starting Over

03. Starting Over (reprise)~Walk This Way

SPEED「RISE」(LP)収録曲

SIDE A

01. RISE

02. Sophisticated Girl

03. Another Sweet Field

04. Wake Me Up!(RISE Mix)

SIDE B

01. White Love

02. ラブリー♡フレンドシップ

03. Reset 99 to 00

04. Brand-New Weekend(Varick Street Mix)

SIDE C

01. 熱帯夜

02. Too Young

03. my graduation(Album Version)

SIDE D

01. I'll Be All Right

02. Street Life