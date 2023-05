明治安田生命J2リーグ第16節の11試合が17日に行われた。

首位に立つFC町田ゼルビアはホームでレノファ山口と対戦。序盤の14分に平河悠のアーリークロスからミッチェル・デュークがヘディングでゴールネットを揺らし、町田が先手を奪う。さらに83分には、途中出場の沼田駿也が得たPKを下田北斗が決め、勝利を決定づけた。試合は2-0のまま終了となり、今季9度目の無失点試合で白星を飾った町田が、同日の試合でモンテディオ山形に0-5で大敗した大分トリニータとの勝ち点差を「7」に広げた。

また、手痛い敗戦を喫した大分に勝ち点で並んだのが、敵地で栃木SCに勝利した東京ヴェルディ。後半の2得点で2-0の勝利を収め、得失点差で2位に浮上した。一方、前節まで東京Vと勝ち点で並んでいたV・ファーレン長崎は、ホームでファジアーノ岡山と0-0のスコアアレスドロー。5連勝後の3試合で積み上げた勝ち点は僅かに「1」と、足踏みが続いている。

その他、ジェフユナイテッド千葉と清水エスパルスの“オリジナル10”同士の一戦は、試合終盤の88分にロングスローの流れから米倉恒貴が35歳の誕生日を自ら祝う“バースデー弾”を決めて千葉が1-0で勝利。今季初の連勝を飾り、8戦連続無敗と好調だった清水に9試合ぶりの黒星をつけた。

静岡勢の対戦となった藤枝MYFCとジュビロ磐田の試合は、後半にCKからリカルド・グラッサのゴールで先制した磐田が敵地で勝利(0-1)し、3連勝。最下位・いわきFCと21位・大宮アルディージャによる“裏天王山”は、ホームのいわきが2-1で逆転勝利を収め、最下位からの脱出に成功した。

17日に行われた第16節の試合結果と順位表、次節の試合日程は以下の通り。

◆■第16節

▼5月17日(水)

モンテディオ山形 5-0 大分トリニータ

ブラウブリッツ秋田 0-1 ヴァンフォーレ甲府

いわきFC 2-1 大宮アルディージャ

栃木SC 0-2 東京ヴェルディ

ザスパクサツ群馬 2-1 水戸ホーリーホック

ジェフユナイテッド千葉 1-0 清水エスパルス

FC町田ゼルビア 2-0 レノファ山口FC

藤枝MYFC 0-1 ジュビロ磐田

徳島ヴォルティス 2-0 ツエーゲン金沢

V・ファーレン長崎 0-0 ファジアーノ岡山

ロアッソ熊本 0-1 ベガルタ仙台

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(36/+16)

2位 東京V(29/+13)

3位 大分(29/0)

4位 長崎(27/+9)

5位 清水(25/+21)

6位 群馬(27/+1)

7位 磐田(26/+8)

8位 甲府(26/0)

9位 秋田(25/+1)

10位 岡山(23/+6)

11位 仙台(23/+3)

12位 熊本(21/+3)

13位 千葉(20/-4)

14位 藤枝(20/-5)

15位 金沢(19/-5)

16位 徳島(17/-5)

17位 山形(16/-3)

18位 水戸(17/-14)

19位 栃木(16/-4)

20位 山口(15/-16)

21位 いわき(14/-16)

22位 大宮(13/-9)

◆■第17節の対戦カード

▼5月21日(日)

14:00 山形 vs 秋田

14:00 大宮 vs 仙台

14:00 千葉 vs 栃木

14:00 町田 vs 清水

14:00 金沢 vs 甲府

14:00 藤枝 vs 徳島

14:00 山口 vs 東京V

14:00 大分 vs 長崎

15:00 水戸 vs 熊本

16:00 磐田 vs いわき

19:00 岡山 vs 群馬