ちゃんみな「オーディエンスを信用した」自分をさらけ出したアルバム『Naked』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月16日(火)の放送は、ちゃんみなさんがゲスト出演。YouTubeで公開されているライブ映像や、4月にリリースされたニューアルバム『Naked』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が感想を伝え、それぞれの思いを聞きました。その前編。●後編はこちらこもり校長:ちゃんみな先生は、2017年に10代でメジャーデビューしたラッパーでありシンガーです。日本、英語、韓国語を話せるトリリンガルで、幼いときからピアノ、バレエ、ヒップホップダンス、高校時代にはフリースタイルでラップを作ったり、作詞作曲、トラック制作、さらにダンス振り付け、ライブ演出までやっちゃう、ということで……。COCO教頭:なんでもやっちゃう!こもり校長:3月にはライブ『AREA OF DIAMOND』が横浜アリーナで開催されましたけど、YouTubeでその模様が公開されています。「美人」のパフォーマンスが斬新でしたね。COCO教頭:見た見た! ちゃんみな先生が、(楽曲の途中で)2分くらいの尺を使ってメイクを落とすんですけど、「この2分間怖くない!?」って思ったんです。ちゃんみな:しっかり見てくれてる……!COCO教頭:私なら、この2分間を待ってくれている観客のボルテージをまた上げるのは自信ないって思うんです。でもファンのみなさんはグワァーってなっていて「カリスマ性エグ!」って。ちゃんみな:(笑)。COCO教頭:「24歳って本当ですか!?」っていうぐらいでした。こもり校長:ちょっと嘘だと思う……(笑)。ちゃんみな:嘘じゃないです(笑)。COCO教頭:本当に衝撃でした。――「I‘m Not OK」オンエア後……こもり校長:4thアルバム『Naked』から、「I‘m Not OK」を聴きました。(全編英語詞で)校長先生は和訳しないとよくわからないのだけど……言葉がわからなくても、すごくテンションが上がったり心が躍るのを感じて、音楽の力だなと思いました。アルバム全体を通しても、人の心を引っ張る音楽ってあるんだなと思いました。ちゃんみな:ありがとうございます!こもり校長:タイトルの『Naked』は“裸”という意味ですけど、どういう思いを込めたんですか?ちゃんみな:物理的な裸というよりは、精神的な裸っていうのを表現したくて。去年(2022年に)韓国語の楽曲をリリースさせてもらったりして、やっと自分がいろんな言語で自由にしていてもいいのかも……? と思えたフェーズに入ったときに、一度“さらけ出す”ことをしたいと思って。いままでもそうだったんですけど、このアルバムでは20代前半の私を包み隠さずに収録したくて。なので、“裸”という意味のタイトルを付けたし、すごく正直に書いた内容の曲が多く入っています。こもり校長:今回のアルバムは、世界観がすごく広がっている印象があります。いろんな言語で挑戦されたことで、伝わる場所も方角も人も……幅が広がるわけじゃないですか。「そこすらも、見えているんだろうな」と思いました。しかも、すごく赤裸々じゃないですか。ちゃんみな:そうなんです。私は、別名“自分勝手なアルバム”って呼んでいるんです(笑)。自分が満足する、自分が好きなものをただやってみた、という作品なので(笑)。こもり校長:でも、そのさらけ出し感が……「そんなことまで言うの!?」という歌詞があったりしますけど、創作の中に主人公が1人いるんじゃなくて、ちゃんみな先生のバックボーンからくる世界観なんだろうなと思うと、「そこまでさらけ出せるってすごいな」って思っちゃいます。そこまで、自分を全部出そうと思ったきっかけってあるんですか?ちゃんみな:どういう意味に聞こえるか、ちょっとわからないんですけど……私自身が、オーディエンスのみんなを信頼したんだと思います。すごく信用したんだと思います。というのも、ちゃんみなとして活動を始めてもう6年ぐらい経つんですけど、最初のほうは尖っていたし、どっちかというと中指を立てるような心持ちで過ごしていたんです。こもり校長:うんうん。ちゃんみな:それは、ずっと変わっていなかったんですけど……去年(2022年)のSUMMER SONICのときにガラっと変わって。「オーディエンスのみんなが、私を信頼してくれている」って感じたんです。それで、「私もこの人たちのことを信用したい」と思って、心が開けたんですよね。ライブのMCでもそんなにしゃべれるタイプではなかったんですけど、そこからはすごくしゃべれるようになったりとか。そういう心の変化が、自分のなかであったんだと思います。こもり校長:YouTubeで公開されているライブ映像を見ても……ステージの上では、バッキバキに作られた世界観でエンターテインメントを表現してくれているのに、アルバムではさらけ出してくれるから、「こんなにさらけ出してくれる人のステージなら、強くなれるんだな」というところまで思えるアルバムでした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/