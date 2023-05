ちゃんみな COCO教頭の指摘に「その観点は初めて！」ニューアルバム『Naked』収録「Wake up call」はCAに刺さる楽曲！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月16日(火)の放送は、ちゃんみなさんがゲスト出演。4月にリリースされたニューアルバム『Naked』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が感想を伝えました。後編の記事では、元CAのCOCO教頭ならではコメントとリスナーのメッセージを紹介します。●前編はこちらこもり校長:教頭は、アルバムを聴いてどう思った?COCO教頭:「Wake up call」って曲があるじゃないですか。私はもともとCAをやっていたので、「ちゃんみな、私のために曲を作ってくれたのかな?」って思うような歌詞で……“今、夜なの? 朝なの?(Tell me is it day or night)”、“羽田にいるけど寿司を持ってきてくれ(I’m in 羽田 Sushi持ってきて新鮮なやつ)”みたいな(笑)。私の曲なのかな、って思っています。ちゃんみな:そうか! そうですよね!COCO教頭:図々しくてすみません! でも、いろんな場所に行って見聞を広げて、ありのままに吸収できたものがこのアルバムに詰まっていると思いました。ちゃんみな:嬉しい! ありがとうございます。たしかにCAさんは共感しそう……!COCO教頭:ドンズバですよ!ちゃんみな:その観点の話は初めて聞いたのですごく面白いです!校長・教頭:“その観点”!!こもり校長:でもいいんじゃない? 音楽は、放たれて受け取った瞬間から自分のものだから。ちゃんみな:そうですよ!COCO教頭:だから、聴いたときにめちゃめちゃテンションが上がりました(笑)。ちゃんみな:嬉しいです!【「サンフラワー」が、自分と重なる歌詞が多くてめちゃくちゃ聴き入ってます。嘘偽りないありのままを歌詞にして曲にしてくれるちゃんみな。本当に全ての曲の歌詞に引き込まれます。それから、今回のアルバムの「B級」のダンスとってもかわいかったです!】(20歳)ちゃんみな:見てくれたんだ! ありがとうございます。こもり校長:パキパキに踊りますもんね。ちゃんみな:踊ります。COCO教頭:本当に何でもできちゃう。ちゃんみな:いやいやいや……でも、最近ストレッチのサボりすぎで、ケガするようになっちゃって(笑)。こもり校長:それだけは気をつけてください。ケガし出すと終わりですから……(笑)。ちゃんみな:そうですよね。寝て起きてすぐにリハーサルとかやっちゃうから。COCO教頭:まだ体があったまってないよ。ちゃんみな:そうなんですよ。こもり校長:パッションでいっちゃうんだ(笑)。ちゃんみな:そうなんですよ! ダメなんです……(笑)。ちゃんみなさんは、6月1日(木)から4日(日)まで、Hz-Shibuya(東京都渋谷区)にてアルバムリリース記念のPOP-UP(展覧会)『Naked展』を開催します。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/