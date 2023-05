Mrs. GREEN APPLE大森元貴「落ち込んでるときは“余裕あるんだな”って思う」10代にメンタルを保つ方法をアドバイス

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。5月15日(月)の放送では、リスナーから届いた「メンタルを保つ方法」についての相談に回答しました。ミセス先生こんにちは! (新曲の)「ケセラセラ」は今の自分の救世主のような曲で、毎日聴いています! ところで、私はすごく考えすぎてしまう性格で、失敗をしてしまうととても落ち込んでしまいます。ミセス先生はどのようにメンタルを保っていますか?(14歳)大森元貴 (Vo/Gt):どう? メンタル落ち込みがち涼ちゃんとしては。藤澤涼架 (Key):これは難しいね。落ち込むときは本当に落ち込むよね。立て直せない。若井滉斗 (Gt):落ちるとこまで落ちる、みたいな感じ?藤澤:そう。でも、僕はメンバーと一緒にやってる現場が多いですから。若井とか元貴とかに、背中をポン! と叩かれて……。大森:比喩ね!若井:実際にはやってないけどね!藤澤:「シャキッとせい!」とね。背中なり、頭なり、引っぱたかれて……(笑)。若井:頭って! 本当に叩いてるみたいになっちゃうやん(笑)。大森:(笑)。藤澤:まあ、そんなことはないですけども(笑)。そういう瞬間に、気持ちが切り替わるときもありますね。大森:「落ち込んでる暇なんかないぞ!」っていう鼓舞の仕方を……確かに我々はしますね。藤澤:うん。だから、ミセスの曲がそうなってくれたらいいな、って思いますけどね。大森:自分は、メンタルが落ち込んでるときは「あー、暇なんだな」「余裕あるんだな」って思うようにしてる。藤澤:あぁ~! いろんな考え事しちゃうときって……ね?大森:時間があるときしか考え事しないから。若井:なるほど!大森:だから、落ち込んだらなんかやればいいんじゃない? 趣味でもゲームするでもいいし、宿題するでもいいし、なんでもいいと思う! なんかやっていれば、まぎれるはずだよ。藤澤:そうします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/