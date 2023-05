斉藤和義が過去にリリースしたオリジナルアルバム22作品からセレクトした12曲を一発録りでレコーディングした、デビュー30周年記念アルバム「ROCK'N ROLL Recording Session at Victor Studio 301」が7月26日にリリースされる。

このアルバムのレコーディングには現在開催中の全国ツアー「KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2023“PINEAPPLE EXPRESS”~明日大好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだ~」のメンバーが参加。DVD付きの初回限定盤、通常盤、アナログ盤の各仕様でリリースされ、初回限定盤DVDには前後のメンバー同士の緊張感あふれる会話も含めたレコーディング映像が収録される。このうち「わすれもの」「幸福な朝食 退屈な夕食」の2曲は、斉藤と各メンバーのプレイが満喫できる5分割映像で収められる。ビクターオンラインストアでは初回限定盤にオリジナルトートバックが付属する限定パッケージも数量限定で発売される。

またデビュー30周年を記念した全国ツアー「KAZUYOSHI SAITO 30th Anniversary Live 1993-2023」が開催されることも決定した。このツアーは8月24日の愛知・名古屋国際会議場センチュリーホールから9月22日の東京・東京国際フォーラム ホールAまで、8会場10公演が予定されている。

斉藤和義「ROCK'N ROLL Recording Session at Victor Studio 301」収録内容

CD

01. Cheap & Deep(アルバム「和義」収録)

02. Are you ready?(アルバム「ARE YOU READY?」収録)

03. ジレンマ(アルバム「ジレンマ」収録)

04. やさしくなりたい(アルバム「斉藤」収録)

05. ポストにマヨネーズ(アルバム「WONDERFUL FISH」収録)

06. どしゃぶりジョナサン(アルバム「I LOVE ME」収録)

07. わすれもの(アルバム「Nowhere Land」収録)

08. マディウォーター(アルバム「Toys Blood Music」収録)

09. 社会生活不適合者(アルバム「35 STONES」収録)

10. 幸福な朝食 退屈な夕食(アルバム「ジレンマ」収録)

11. COLD TUBE(アルバム「COLD TUBE」収録)

12. 歩いて帰ろう(アルバム「WONDERFUL FISH」収録)

初回限定盤DVD

01. Cheap & Deep

02. Are you ready?

03. ジレンマ

04. やさしくなりたい

05. ポストにマヨネーズ

06. どしゃぶりジョナサン

07. わすれもの

08. マディウォーター

09. 社会生活不適合者

10. 幸福な朝食 退屈な夕食

11. COLD TUBE

12. 歩いて帰ろう

13. わすれもの(5分割映像)

14. 幸福な朝食 退屈な夕食(5分割映像)

レコーディングメンバー

斉藤和義:Vocal, Electric Guitar, Acoustic Guitar, Gut Guitar

真壁陽平:Electric Guitar, Gut Guitar, Chorus

山口寛雄:Electric Bass, Wood Bass, Chorus

河村吉宏:Drums, Chorus

松本ジュン:Keyboard, Chorus

KAZUYOSHI SAITO 30th Anniversary Live 1993-2023

2023年8月24日(木)愛知県 名古屋国際会議場 センチュリーホール

2023年8月26日(土)兵庫県 ワールド記念ホール

2023年8月27日(日)兵庫県 ワールド記念ホール

2023年9月2日(土)北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2023年9月5日(火)宮城県 仙台サンプラザホール

2023年9月9日(土)東京都 東京ガーデンシアター

2023年9月14日(木)広島県 広島文化学園HBGホール

2023年9月16日(土)福岡県 福岡サンパレス ホテル&ホール

2023年9月17日(日)福岡県 福岡サンパレス ホテル&ホール

2023年9月22日(金)東京都 東京国際フォーラム ホールA