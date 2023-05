8月5日、6日、11日、12日、13日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催されるロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023」の出演アーティスト第1弾が発表された。

今回アナウンスされたのは5日出演のエレファントカシマシ、ゲスの極み乙女、SUPER BEAVER、緑黄色社会、6日出演のTHE ORAL CIGARETTES、東京スカパラダイスオーケストラ、04 Limited Sazabys、UNISON SQUARE GARDEN、11日出演のクリープハイプ、THE BACK HORN、BE:FIRST、マカロニえんぴつ、12日出演の[Alexandros]、きゃりーぱみゅぱみゅ、Creepy Nuts、Saucy Dog、MY FIRST STORY、13日出演のアイナ・ジ・エンド、sumika、Da-iCE、モーニング娘。'23ら92組。公式アプリ「Jフェス」では5月29日までチケットの第1次先行抽選予約を受け付けている。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023

2023年8月5日(土)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

ACIDMAN / エレファントカシマシ / オレンジスパイニクラブ / 神はサイコロを振らない / KEYTALK / ゲスの極み乙女 / SHE'S / 湘南乃風 / SUPER BEAVER / スキマスイッチ / ストレイテナー / Chilli Beans. / TETORA / Novelbright / ハルカミライ / Hump Back / Mr.ふぉるて / 優里 / 緑黄色社会 / and more



2023年8月6日(日)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

ano / THE ORAL CIGARETTES / KANA-BOON / KALMA / キュウソネコカミ / Kroi / go!go!vanillas / Cocco / 東京スカパラダイスオーケストラ / ハンブレッダーズ / 04 Limited Sazabys / フジファブリック / フレデリック / My Hair is Bad / MONGOL800 / UNISON SQUARE GARDEN / Lucky Kilimanjaro / リュックと添い寝ごはん / and more



2023年8月11日(金・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

indigo la End / おいしくるメロンパン / キタニタツヤ / クリープハイプ / SAKANAMON / -真天地開闢集団-ジグザグ / なきごと / NEE / ねぐせ。 / THE BACK HORN / BE:FIRST / Base Ball Bear / THE BAWDIES / マカロニえんぴつ / MUCC / め組 / ヤバイTシャツ屋さん / and more



2023年8月12日(土)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

秋山黄色 / 新しい学校のリーダーズ / [Alexandros] / 打首獄門同好会 / きゃりーぱみゅぱみゅ / 9mm Parabellum Bullet / Creepy Nuts / KREVA / Saucy Dog / サンボマスター / the shes gone / ジェニーハイ / 女王蜂 / DISH// / 羊文学 / ポルカドットスティングレイ / MY FIRST STORY / マルシィ / ヤングスキニー / and more



2023年8月13日(日)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

アイナ・ジ・エンド / アンジュルム / imase / SHISHAMO / Juice=Juice / 鈴木愛理 / sumika / Da-iCE / This is LAST / 10-FEET / PEOPLE 1 / 平井大 / Fear, and Loathing in Las Vegas / HEY-SMITH / モーニング娘。'23 / yama / ROTTENGRAFFTY / WurtS / wacci / and more