kim taehoon、等身大のポップソング「夢で逢えたら」配信リリース

韓国生まれ東京育ち、東大卒のシンガー/トラックメイカーkim taehoonが、新曲「夢で逢えたら」を配信リリースした。

2022年12月にリリースされたJABBA DA FOOTBALL CLUBのリーダーを務めるNOLOV(ノルオブ)こと山田大介との共作「ふたつのこころ」を経て、より「平凡な日常の素晴らしさ」に焦点をあてた心地よいグッドミュージックをベースにした独自のポップスを突き詰めているkim taehoon。

5カ月ぶりの新曲にして、2023年最初のリリースとなった「夢で逢えたら」は一度耳にしたら分かるポップソング。これまでよりポップさを増した今作では、小難しいこと抜きにkim taehoonらしい聴き馴染みの良いメロディ、スムーズに入ってくる歌詞が引き立った楽曲に仕上がっている。kim taehoonが嵐をルーツとしてブレないように、ありのままの自分や生活を愛し、飾らずに生きていくことの大切さが謳われている。

<リリース情報>

kim taehoon

配信シングル「夢で逢えたら」

2023年5月17日(水)配信

https://lnk.to/yumedeaetara

クレジット:

Key:Daichi Kakinuma(Chapman)

All other instruments and arrangement:kim taehoon

Mix&mastering:NEMOTO STUDIO

Artwork:sanuchida

YouTube:https://www.youtube.com/@kimtaehoon8650

Twitter:https://twitter.com/MrKiiiiiM728

Instagram:https://www.instagram.com/taehooon_kim/