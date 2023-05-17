kim taehoon、等身大のポップソング「夢で逢えたら」配信リリース

韓国生まれ東京育ち、東大卒のシンガー／トラックメイカーkim taehoonが、新曲「夢で逢えたら」を配信リリースした。
2022年12月にリリースされたJABBA DA FOOTBALL CLUBのリーダーを務めるNOLOV（ノルオブ）こと山田大介との共作「ふたつのこころ」を経て、より「平凡な日常の素晴らしさ」に焦点をあてた心地よいグッドミュージックをベースにした独自のポップスを突き詰めているkim taehoon。
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5カ月ぶりの新曲にして、2023年最初のリリースとなった「夢で逢えたら」は一度耳にしたら分かるポップソング。これまでよりポップさを増した今作では、小難しいこと抜きにkim taehoonらしい聴き馴染みの良いメロディ、スムーズに入ってくる歌詞が引き立った楽曲に仕上がっている。kim taehoonが嵐をルーツとしてブレないように、ありのままの自分や生活を愛し、飾らずに生きていくことの大切さが謳われている。
＜リリース情報＞
kim taehoon
配信シングル「夢で逢えたら」
2023年5月17日（水）配信
クレジット：
Key：Daichi Kakinuma（Chapman）
All other instruments and arrangement：kim taehoon
Mix&mastering：NEMOTO STUDIO
Artwork：sanuchida
YouTube：https://www.youtube.com/@kimtaehoon8650
Twitter：https://twitter.com/MrKiiiiiM728
Instagram：https://www.instagram.com/taehooon_kim/