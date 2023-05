槇原敬之の7inchアナログボックスセット「Noriyuki Makihara EMI Years 7inch Single Collection BOX」が8月30日にリリースされる。

本作は7inchでのリリースは初となる東芝EMI時代のシングル5タイトルと、「遠く遠く ~'06ヴァージョン」「チキンライス」の2曲を収めたボーナスディスクの全6枚組。ボーナスディスクに収録される「遠く遠く ~'06ヴァージョン」は槇原の代表曲の1つである「遠く遠く」のセルフカバーであり、2006年にリリースされた14枚目のオリジナルアルバム「LIFE IN DOWNTOWN」に初収録された。

また「チキンライス」は、浜田雅功と槇原敬之名義で2004年に発売されたコラボシングル曲のセルフカバー。当時、ダウンタウンが司会を務めていたフジテレビ系音楽番組「HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP」に槇原がゲスト出演した際、浜田が作曲を依頼したことがきっかけで制作された。セルフカバーは「遠く遠く ~'06ヴァージョン」と同様にアルバム「LIFE IN DOWNTOWN」に収録されている。

槇原敬之「Noriyuki Makihara EMI Years 7inch Single Collection BOX」収録内容

DISC 1

SIDE A

01. 優しい歌が歌えない

SIDE B

01. とりあえず何か食べよう

DISC 2

SIDE A

01. 僕が一番欲しかったもの

SIDE B

01. What I wanted the most.

DISC 3

SIDE A

01. 明けない夜が来ることはない

SIDE B

01. スポンジ

DISC 4

SIDE A

01. ココロノコンパス

SIDE B

01. ゥンチャカ

DISC 5

SIDE A

01. ほんの少しだけ feat. KURO from HOME MADE 家族

SIDE B

01. Gazer

DISC 6

SIDE A

01. 遠く遠く ~'06ヴァージョン

SIDE B

01. チキンライス