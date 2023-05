INI髙塚大夢「夢」を叶えるために…大事なのは“経験値”より“やりたいという気持ち”！

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。5月15日(月)の放送では、同番組のテーマである「夢」について悩んでいるリスナーのメッセージを紹介。自身の経験を踏まえたアドバイスとエールと届けました。4月から高校生になって、今まで以上に将来の夢について考えることかが増えて不安で押し潰されることが多くなりました。将来の夢は、小学生のころからやっている音楽関係か、洋服が好きなので服飾関係に就きたいなというぼんやりした状態です。親からは、音楽関係の仕事は自分以上に小さいころからやっている人たちのほうが向いているのではないかと言われていて、好きを仕事にすることは難しいのかなと思っています。だけど、大夢先生がINIで大好きな音楽を仕事にして輝いている姿を見ていると、諦めないで夢に向かって進むべきなのかなとも感じます。(15歳)髙塚:高校生……たしかに、将来についてすごく悩む時期だよね。『親からは、音楽関係の仕事は自分以上に小さいころからやっている人たちのほうが向いているのではないかと言われて』って書いているけど……たしかに、音楽とかアーティスト系の仕事は、小さいころからやっていたほうがスキルとかもちゃんと身についているし、今から始めるのはどうなのかなって、不安になる生徒(リスナー)も多いと思うんですよ。でも、僕も音楽を始めたのは高校生になってからなんです。プロで大活躍されているアーティストさんでも、始めたのは高校生のころからとか、大学生になってからっていう人も結構いるから。小さいころからやってなかったから向いてないとか、そういうのは本当にないんじゃないかな。夢を叶えるためには、“期間(経験値)”より“気持ち”なのかなって思いますね。あと大事にしてほしいのは、周りと比べないことというか……「夢」って誰かと比べるものじゃなくて、自分がやりたいっていう気持ちだと思うから。周りとは比べずに、自分の気持ちを大事にしてほしいですね!すごく悩んで不安になってしまう時期かもしれないんですけど、あまり深く考えすぎずに、高校生活、これから楽しいことたくさん待っていると思うので、楽しんでください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/