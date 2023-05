ペイル・ファウンテンズ／シャックのマイケル・ヘッド、ギターポップの象徴がまもなく来日

ペイル・ファウンテンズ、シャックで活躍してきたマイケル・ヘッド率いるバンド、マイケル・ヘッド&ザ・レッド・エラスティック・バンド(Michael Head & The Red Elastic Band)の来日公演が5月29日・30日に東京・下北沢SHANGRI-LA、6月1日に大阪MUSEで開催される。

UKリヴァプール出身のマイケル・ヘッドは、1981年にペイル・ファウンテンズを結成し、82年にシングル「(There's Always) Something on My Mind / Just a Girl」でデビュー。短い活動期間に発表された2枚のアルバム、ネオアコの金字塔『Pacific Street』(84年)、ギターポップの決定版『...From Across the Kitchen は日本でも愛されてきた。

その後、1986年にシャックを結成。99年の3rdアルバム『H.M.S.Fable』はNME誌が「英国最高のソングライター」と絶賛した人気作。その音楽性はノエル・ギャラガー(オアシス)も魅了し、活動後期は彼の主宰レーベル「Sour Mash」から作品をリリースしている。

現在リーダーを務めるレッド・エラスティック・バンドは2013年に始動。元ザ・コーラルのビル・ライダー・ジョーンズをプロデューサーに迎えた2022年の最新アルバム『Dear Scott』は、マイケル・ヘッドにとって過去最高となる全英チャート6位を記録し、Mojo誌が同年のベストアルバム第1位に選出。60代にして新たな黄金時代に突入しつつある。

今回のライブではマイケル自身も最新インタビューで認めているように、大成功を収めた『Dear Scott』の収録曲に加えて、ペイル・ファウンテンズやシャックの楽曲も披露される模様。往年のファンはもちろん、UKロック好きにはたまらない公演となりそうだ。

Eikoku-Ongaku/Vinyl Japan presents

MICHAEL HEAD & THE RED ELASTIC BAND

2023年5月29日(月)・30日(火)東京・下北沢SHANGRI-LA

2023年6月1日(木)大阪MUSE

Open 18:00/ Starts 19:00

料金:8,000円(税込・1D別)

※前売りチケットはVINYL JAPAN店頭およびe+にて販売中