布袋寅泰のライブBlu-ray / DVD「Rock'n Roll Circus」が7月12日に発売される。

本作には、2022年にアーティスト活動40周年を迎えた布袋がその締めくくりとして12月31日に大阪・大阪城ホールで行った「HOTEI the LIVE 2022 Rock'n Roll Circus “40th Anniversary Final Party!”」の模様を収録。自身の代表曲である「POISON」「バンビーナ」「SURRENDER」「GLORIOUS DAY」はもちろん、最新アルバムのタイトル曲でもある「Still Dreamin'」、さらにBOØWYの「Dreamin'」やCOMPLEXの「BE MY BABY」など全23曲の映像が収められる。

また初回限定盤に付属する2枚のCDには本公演のライブ音源を全曲収録。布袋のオフィシャルファンクラブ・beat crazyではライブパスレプリカとオリジナルネックストラップが特典として付属し、CDショップ別の購入者特典も用意されている。

布袋寅泰「Rock'n Roll Circus」収録曲

・OPENING

・CIRCUS

・サイバーシティーは眠らない

・BE MY BABY

・SURRENDER

・BAD FEELING

・GUITARHYTHM

・YOU

・ラストシーン

・Deja-vu

・ANGEL WALTZ

・FLY INTO YOUR DREAM

・Medusa

・Give It To The Universe

・2人のAnother Twilight

・C'MON EVERYBODY

・GLORIOUS DAYS

・POISON

・MERRY-GO-ROUND

・LONELY★WILD

・DESTINY ROSE

・バンビーナ

・Dreamin'

・Still Dreamin'

・MIRROR BALL