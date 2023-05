7月15日から17日に茨城・国営ひたち海浜公園で開催される音楽フェスティバル「LuckyFes2023」の出演アーティスト第4弾がアナウンスされた。

今回の発表では15日にASKA、Awich、キュウソネコカミ、Maki、moon drop、16日にano、Cz TIGER、Nicori Light Tours、Lunv Loyal、17日にカネヨリマサル、SHADOWS、湘南乃風、ハラミちゃんの13組の出演が決定。茨城放送のチケット販売システム「いばチケ」および各ブレイガイドでは6月6日までチケットの第4次先行予約を受け付けている。

LuckyFes2023

2023年7月15日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

ASKA / 梅田サイファー / Awich / AFJB / KANA-BOON / 岸谷香 / キュウソネコカミ / Creepy Nuts / ゲスの極み乙女 / C&K / JP THE WAVY / ジャパニーズマゲニーズ / SOIL&"PIMP"SESSIONS / TOSHIMITSU / ネクライトーキー / Hakubi / Maki / moon drop / yama / yonawo / 礼賛 / Lucky Kilimanjaro / ROTTENGRAFFTY / 燐舞曲 / and more



2023年7月16日(日)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

I Don't Like Mondays. / ano / 打首獄門同好会 / Age Factory / 大黒摩季 / オレンジスパイニクラブ / KREVA / the quiet room / サンボマスター / Cz TIGER / JUN SKY WALKER(S) / 水曜日のカンパネラ / t-Ace / Def Tech / Nicori Light Tours / Novelbright / ハンブレッダーズ / flumpool / フレデリック / Rin音 / Lunv Loyal / RAISE A SUILEN / and more



2023年7月17日(月・祝)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

相川七瀬 / Aile The Shota / 新しい学校のリーダーズ / ALI / 石崎ひゅーい / ORANGE RANGE / カネヨリマサル / きゃりーぱみゅぱみゅ / クリープハイプ / ゴールデンボンバー / SHADOWS / 湘南乃風 / 私立恵比寿中学 / SKY-HI / Da-iCE / つばきファクトリー / TETORA / Novel Core / ハラミちゃん / ハルカミライ / ヤングスキニー / and more