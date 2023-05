関ジャニ∞のライブ映像作品「KANJANI∞ DOME LIVE 18祭」が6月28日にリリースされる。

本作には昨年12月から今年1月にかけて行われたドームツアー「関ジャニ∞ ドームLIVE 18祭」より大阪・京セラドーム大阪で行われたファイナル公演の模様を収録。このツアーではコロナ禍で制限されていた観客の声援が解禁となり、Bluetooth機能搭載の制御型ペンライト「ERライト」による光の演出が導入された。さらに関ジャニ∞が2022年夏に行ったデビュー18周年記念ライブ「18祭」に続き、関ジャニ∞の妹分・キャンジャニ∞もライブに登場。キャンジャニ∞は秋元康が作詞、ダンサーのTAKAHIROが振付を手がけた楽曲「ないわぁ~フォーリンラブ」を披露した。

映像作品の商品仕様は通常盤、初回限定盤A、初回限定盤Bの3形態。初回限定盤Aには全公演のMCダイジェスト、地域ごとのメドレー集、夏から追い続けてきた関ジャニ∞のドキュメント映像が収められ、初回限定盤Bには「エイトレンジャー」のコント集、キャンジャニ∞の挨拶集、打ち上げも兼ねてほろ酔いのメンバーが本編を鑑賞したビジュアルコメンタリーなどが特典映像として収録される。

関ジャニ∞「KANJANI∞ DOME LIVE 18祭」収録内容

・歓喜の舞台

・へそ曲がり

・EJ☆コースター

・がむしゃら行進曲

・無責任ヒーロー

・前向きスクリーム!

・ダイヤモンドスマイル

・Imitation Rain

・ブラザービート

・シンデレラ・クリスマス

・Everybody Go

・花唄

・まいったネ 今夜

・ichiban

・スシ食いねェ!

・たよりにしてまっせ

・台風ジェネレーション -Typhoon Generation-

・Monster

・ええじゃないか

・ありがとう。

・モノグラム

・ナントカナルサ

・キミトミタイセカイ

・∞レンジャー

・ないわぁ~フォーリンラブ by キャンジャニ∞

・Can do!Can go! ・ バンバンッ!!(AmBitious / 関西ジャニーズJr.)

・Snow White

・Black of night

・Dye D?

・宇宙に行ったライオン

・応答セヨ

・ここにしかない景色

・ズッコケ男道

・勝手に仕上がれ

・愛でした。

・ひとつのうた

・夢列車

・TAKOYAKI in my heart

・T.W.L

・喝采

・-Endroll- 歓喜の舞台“18祭”Remix

特典映像

初回限定盤A

・マルチアングル(9曲):歓喜の舞台 / ダイヤモンドスマイル / ichiban / 台風ジェネレーション -Typhoon Generation- / Monster / ないわぁ~フォーリンラブ / Black of night / Dye D? / 愛でした。

・エイトレインメドレー(21分):[福岡]キミへのキャロル / サタデーソング / ナントカナルサ[名古屋]キミへのキャロル / I wish / 雪をください / 10年後の今日の日も[東京]七色パラメータ / 急☆上☆show!! / イッツ マイ ソウル

・WORD DOCUMENTARY “18祭” “THE WORD” from KANJANI∞[2022-2023]「18年目も、よう喋ったなぁ」(87分)

・MCダイジェスト(90分):福岡、名古屋、東京、大阪(収録日以外)計9公演分のMCダイジェスト!

初回限定盤B

・マルチアングル(9曲):歓喜の舞台 / ダイヤモンドスマイル / ichiban / 台風ジェネレーション -Typhoon Generation- / Monster / ないわぁ~フォーリンラブ / Black of night / Dye D? / 愛でした。

・キャンジャニ∞ ご挨拶集(49分):キャンジャニ∞登場時のご挨拶を、夏に引き続きキュッキュッキュッとおマトメ!

・エイトレンジャー ~センター争奪戦スペシャル!~(45分):エイトレンジャーのコントを大放出!

・関ジャニ∞のホロ酔い鑑賞会~たまには自分をほめようや!~(188分)