PARK CINEMA FESTIVAL in 葛西臨海公園実行委員会は、葛西臨海公園 汐風の広場にて野外映画上映イベント「PARK CINEMA FESTIVAL in 葛西臨海公園」を5月28日に開催する。
野外映画上映イベント開催！音楽・お笑いライブも予定
同イベントは、入場料無料でだれでも参加できる野外映画上映イベントで、敷物やキャンプチェアを持参して自由に観覧可能だ。
映画作品は、2014年上映のミュージカルコメディ・ドラマ映画「ANNIE（アニー）」を予定している。
このほか、シンガーソングライター・豪起による音楽ライブやお笑い芸人・永野、さんきゅう倉田出演のステージなども行われる。
開催概要
名称：PARK CINEMA FESTIVAL in 葛西臨海公園
開催日：2023年5月28日(日)
会場：葛西臨海公園 汐風の広場(東京都江戸川区臨海町6丁目2）
時間：13：00～21：00（上映開始予定 19：00）
主催：PARK CINEMA FESTIVAL in 葛西臨海公園実行委員会
企画制作：一般社団法人江戸川南法人会青年部、株式会社KIDS-COASTER
実行委員会：公益財団法人 東京都公園協会、江戸川区
協力：江戸川南税務署、OUTDOOR THEATER JAPAN、cinéma bird実行委員会
協賛：TOKI、プライムパートナー、渋谷塗装、溝の口おくだ歯科クリニック
実施内容：映画上映、音楽ライブ、飲食店 ほか
出演：永野、豪起(cinéma birds、the hollows)、さんきゅう倉田
上映作品：「ANNIE アニー」
料金：無料／自由席
※雨天中止