日本AMDは、3月7日から実施しているキャンペーン「AMD ゲームがもらえるキャンペーン2023 第3弾」の実施期間を延長することを発表した。購入対象期間は3月7日~5月28日まで。

「AMD ゲームがもらえるキャンペーン2023 第3弾」を期間を延長

「AMD ゲームがもらえるキャンペーン2023 第3弾」は、期間中に「AMD Radeon RX 7000」シリーズ、「AMD Radeon RX 6000」シリーズの単体購入、もしくはこれらを搭載するBTO PCを購入し、キャンペーンサイトの応募フォームからエントリーすると、「THE LAST OF US PART I」がもらえるキャンペーン。

当初は4月15日までに購入した製品が対象だったが、キャンペーン期間を延長。購入対象期間が3月7日~5月28日、エントリー期間が3月7日~6月11日、申請期間が3月7日~6月24日となった。

応募の際には、購入時のレシートまたは納品書の画像を添付が必要。エントリーおよび応募の詳細については、キャンペーン特設ページを参照のこと。

対象製品は以下の通り。

グラフィックス・カード(単品購入)

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Radeon RX 6950 XT

AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Radeon RX 6800

AMD Radeon RX 6750 XT

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Radeon RX 6700

AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600

グラフィックス・カード(搭載BTO PC)