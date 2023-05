グループラヴが新曲「Francine」リリース、MVはダブルシングルの続編に

グループラヴが、2023年7月7日にリリースするニューアルバム『I Want It All Right Now』から最新シングル「Francine」をリリースした。

前シングル「Hello」は幅広い人気を獲得。オルタナティブチャート、アダルトオルタナティブ・ラジオチャートで急上昇を記録している。ニューシングル「Francine」のビデオは、「Hello」と「All」のビデオを手掛けたIsaac Deitz(アイザック・デイツ)が監督。ピードモント公園、ジョージア水族館、セントラルアトランタプロップスなどを訪れ、遊園地の回転ブランコに乗ったり、アトランタの様々なアトラクションを巡る冒険に誘ってくれる。「Francine」のミュージックビデオは今年初めに公開された「Hello」と「All」のダブルシングルのストーリーの続編となっている。

【動画を見る】「Francine (Official Music Video)」

「Francine」が生まれた背景を、GROUPLOVEのメンバーは「この曲は、フィールグッドなサマージャム。あっ、まだ夏ではないけれど(笑)。ドラマーのベンの閃きで、心地好いバイブスのドラムのループを基にして、最終的にこうなりました。人生とは全てが変化するもの。外に出て、この瞬間を自分らしく楽しむべきです。今を大切に生き、人生を謳歌するなかで、あなたが幸運にも”Francine”と出会ったら、是非とも彼女と花を摘んでください」と語っている。

また、ボーカル&キーボード担当のハンナ・フーパーが”レジスタンス・ポップ”と呼ぶニューアルバム『I Want It All Right Now』は、生々しくも白熱したサウンドの上に構築され、優しさと好奇心、厳しい自己顕示欲が均等であることの矛盾を追求している。

アルバムのプロデュースは、グラミー賞の受賞プロデューサーのジョン・コングルトン(Death Cab For Cutie、Wallows、St. Vincent他)が担当。グループラヴにとっての通算6作目のアルバムとなり、Glassnote Recordsからは初のリリース。グループの主要ソングライター兼リードボーカリストである、ハンナ・フーパーとクリスチャン・ズッコー二の夫婦にとっては、激しい転換期の中から誕生した。収録される11曲は、外への探求から根源的な自己発見へと移行。楽曲は万華鏡のように変化し、各トラックには非常に温かく明確な洞察が備わっている。

「私たちの娘は、私たちの教師であり、私たちの世界に対する見方を完全に変えました」とフーパー。「私たちのバンドは結成当時から、人々の人生に喜びと、安心感や一体化をもたらすことを目指してきました。そして今、私たちが存在すると信じる愛の力を全ての人が感じて、皆で力を合わせる必要性をいっそう強く感じています」と語っている。

<リリース情報>

Grouplove

6作目アルバム『I Want It All Right Now』

2023年7月7日リリース

配信リンク:https://glassnote.ffm.to/iwantitallrightnow

=収録曲=

1. All

2. Cheese

3. Malachi

4. Hello

5. Eyes

6. Billie

7. Tryin

8. Cream

9. Francine

10. Climb

11. Wall

https://www.grouplovemusic.com/