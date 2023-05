『KCON JAPAN 2023 × TOKYO GIRLS COLLECTION』が13日に『KCON JAPAN 2023』にて開催され、TGCの人気モデルや人気アーティストが登場した。

「 KCON JAPAN 2023 」 ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

(記事&写真)

📸DXTEEN、「KCON×TGC」でランウェイ 思い思いのポーズで盛り上げる

https://news.mynavi.jp/article/20230513-2678599/

(オススメ動画)

🎬STAYC、コラボステージでライブパフォーマンスを披露!キュートなダンスで会場を盛り上げる『KCON JAPAN 2023 × TOKYO GIRLS COLLECTION』

https://youtu.be/yiE44_M41Yw

最新エンタメ情報を続々配信中!チャンネル登録をお願いします☆

⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース エンタメTOP】

https://news.mynavi.jp/top/entertainment/



【エンタメ・ツイッター】

https://twitter.com/mn_enta



【ホビー・ツイッター】

https://twitter.com/mj_hobby



【特撮・ツイッター】

https://twitter.com/tokusatsumynavi