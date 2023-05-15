『KCON JAPAN 2023 × TOKYO GIRLS COLLECTION』が13日に『KCON JAPAN 2023』にて開催され、TGCの人気モデルや人気アーティストが登場した。
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（記事＆写真）
📸DXTEEN、「KCON×TGC」でランウェイ 思い思いのポーズで盛り上げる
https://news.mynavi.jp/article/20230513-2678599/
（オススメ動画）
🎬STAYC、コラボステージでライブパフォーマンスを披露！キュートなダンスで会場を盛り上げる『KCON JAPAN 2023 × TOKYO GIRLS COLLECTION』
https://youtu.be/yiE44_M41Yw
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