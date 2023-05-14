sumikaが10月から12月にかけてライブハウスツアー「sumika Live Tour 2023『SING ALONG』」、2024年4月にアリーナツアー「sumika Live Tour 2024『FLYDAY CIRCUS』」を開催することが決定した。
「SING ALONG」は10月5日に山口・周南RISING HALLでスタートし、12月15、16日の東京・Zepp Haneda（TOKYO）まで全25公演で構成されるツアー。「FLYDAY CIRCUS」は4月6日と7日に大阪・大阪城ホール、14日に福岡・マリンメッセ福岡、20日と21日に神奈川・ぴあアリーナMMで行われる。
さらに、公開が見合わせとなっていたsumika初のドキュメンタリー映画「『sumika』～10th Anniversary THE MOVIE～」が7月8日から10日にかけて全国の映画館で公開されることも発表された。
現在YouTubeでは、6月7日にリリースされるシングル曲「Starting Over」、3月に発売されたsumikaのアコースティック形態・sumika［camp session］のミニアルバム「Sugar Salt Pepper Green」に収録されている「IN THE FLIGHT」のミュージックビデオがそれぞれ公開されている。
sumika Live Tour 2023「SING ALONG」
2023年10月5日（木）山口県 周南RISING HALL
2023年10月7日（土）広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA
2023年10月8日（日）広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA
2023年10月13日（金）新潟県 NIIGATA LOTS
2023年10月14日（土）石川県 金沢EIGHT HALL
2023年10月21日（土）秋田県 Club SWINDLE
2023年10月22日（日）青森県 青森Quarter
2023年10月28日（土）香川県 高松festhalle
2023年10月29日（日）愛媛県 WstudioRED
2023年11月3日（金・祝）宮城県 SENDAI GIGS
2023年11月4日（土）宮城県 SENDAI GIGS
2023年11月9日（木）神奈川県 KT Zepp Yokohama
2023年11月10日（金）神奈川県 KT Zepp Yokohama
2023年11月15日（水）愛知県 Zepp Nagoya
2023年11月16日（木）愛知県 Zepp Nagoya
2023年11月21日（火）北海道 Zepp Sapporo
2023年11月22日（水）北海道 Zepp Sapporo
2023年11月27日（月）愛知県 Zepp Nagoya
2023年11月29日（水）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2023年12月1日（金）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2023年12月2日（土）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2023年12月7日（木）福岡県 Zepp Fukuoka
2023年12月8日（金）福岡県 Zepp Fukuoka
2023年12月15日（金）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）
2023年12月16日（土）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）
sumika Live Tour 2024「FLYDAY CIRCUS」
2024年4月6日（土）大阪府 大阪城ホール
2024年4月7日（日）大阪府 大阪城ホール
2024年4月14日（日）福岡県 マリンメッセ福岡
2024年4月20日（土）神奈川県 ぴあアリーナMM
2024年4月21日（日）神奈川県 ぴあアリーナMM
「sumika」～10th Anniversary THE MOVIE～
2023年7月8日（土）～10日（月）全国の映画館