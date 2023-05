INI、KCONで新曲「FANFARE」世界初披露

グローバルボーイズグループINIが、5月12日(金)幕張メッセで開催された『KCON JAPAN 2023』に出演。で新曲「FANFARE」を世界初披露した。

日本での「KCON」は3度目の出演となるINI。中盤、スペシャルカバーステージとして、8人組ボーイズグループStray Kidsの楽曲「MANIAC」を披露し、メンバーがステージにあがりイントロが流れた瞬間、観客の歓声が鳴り響き熱狂に包まれた。

メンバーそれぞれ二手に分かれてリフトに乗って華々しく登場し、Billboard総合アルバム・チャート”HOT Albums”やオリコンウィークリーアルバムランキングなどの各種音楽チャートで初登場1位を獲得し7冠を達成した、1stアルバム『Awakening』のタイトル曲「SPECTRA」韓国語バージョンを初披露。メンバー全員がステージいっぱいに広がり、スタートから会場を大いに盛り上げた。

冒頭のMCでは、リーダーの木村柾哉が「KCON JAPANに帰ってきました!」と喜び噛み締めた。2曲目に披露した「DoWhat You Like」ではメンバーから「もっと楽しんでる皆さんの顔をみたい!」と4つのトロッコが登場。INIのファンの中で人気のケミである「木村.許(キムフェン)」「佐野.西(佐野西)」「後藤.松田(まつたけ)」「池﨑.藤牧(りひ牧)」が各トロッコに乗車。客席の周りを移動しながらのパフォーマンスに会場全体の盛り上がりはさらにヒートアップ。

終盤には5月24日リリースの9カ月ぶりの最新シングル『DROP That』のタイトル曲「FANFARE」を世界初披露。第2章の幕開けとなる楽曲として会場全体を熱気の渦に巻き込み幕張メッセでのステージを締めくくりました。「FANFARE」は5月14日(日)23:00にMV本編がプレミア公開を予定し、5月15日(月)0:00にMV本編と音源公開を控えている。

