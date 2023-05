ONE OK ROCKが1月から5月にかけて開催したドームツアー「ONE OK ROCK 2023 LUXURY DISEASE JAPAN TOUR」の東京・東京ドーム公演の模様が、6月3日19:00よりLIVESHIPで全世界に配信される。

本日5月13日に北海道・札幌ドームで閉幕した「ONE OK ROCK 2023 LUXURY DISEASE JAPAN TOUR」。ステージに大都市のネオン夜景を映して演奏された「Neon」、ドーム全体が大合唱に包まれた「Renegades」、コロナ禍に感じた悲しみを希望に変えていきたいという思いで作られた「Your Tears are Mine」など、ONE OK ROCKの最新アルバム「LUXURY DISEASE」の収録曲が披露される一方で、バンド初期の楽曲「アンサイズニア」や「カゲロウ」なども届けられた。

配信は6月4日までアーカイブ視聴が可能となる。配信チケットはLIVESHIPにて販売中。

ONE OK ROCK 2023 LUXURY DISEASE JAPAN TOUR - Global Livestream

配信日時:2023年6月3日(土)19:00~

配信URL:https://liveship.tokyo/oneokrock2023JapanTour/