『ころころコロニャ』が「名誉学芸ニャん」に！ 特別展「北の縄文世界と国宝」とコラボ決定♪

サンエックスのキャラクター『ころころコロニャ』と、2021年にユネスコ世界遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」を紹介する特別展「北の縄文世界と国宝」がコラボレーション! 2023年7月22日(土)から10月1日(日)までの間、コロニャが「名誉学芸ニャん(員)」となり展覧会を応援するほか、限定グッズも発売される。

『ころころコロニャ』は、2017年にデビューしたキャラクター。「街角パン屋さんのひとみしりねこ」という設定で、柔らかな色合いと優しくて愛らしいタッチが人気を呼んでいる。グッズ展開のほか、コミックスの刊行やアニメの放送も行われている。

本コラボでは、コロニャがコロネパンではなく「土器」に隠れているぬいぐるみが販売されるほか、「ぱりぴちゃん」や「ぷらむちゃん」といったお友だちとの掛け合いに和むポスターが登場。グッズはぬいぐるみの他にも販売が予定されており、ラインナップの詳細は後日発表となる。

詳細は、公式サイトにてぜひチェックを。

縄文文化の魅力を楽しみながら、コロニャのかわいさに癒されてみてはいかがだろうか。

