SUPER BEAVERが6月28日にニューシングル「儚くない」をリリースする。

本作には、6月30日に公開される映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編」の後編「-決戦-」の主題歌に使用される表題曲と、同映画の前編「-運命-」の主題歌「グラデーション」のアコースティックバージョンを収録。さらに初回生産限定盤の付属Blu-rayには「儚くない」「グラデーション」「名前を呼ぶよ」のミュージックビデオと、そのメイキング映像が収められる。

SUPER BEAVER「儚くない」収録内容

CD

01. 儚くない

02. グラデーション -Acoustic ver.-

初回生産限定盤Blu-ray

・「儚くない」Music Video

・「儚くない」Music Video -Behind The Scenes-

・「グラデーション」Music Video

・「名前を呼ぶよ」 SUPER BEAVER×東京リベンジャーズ2 Music Video

・SUPER BEAVER×東京リベンジャーズ2 Music Video -Behind The Scenes-