乃木坂46賀喜遥香「頑張ってよかったな～」ヘアケア製品CM撮影裏話

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。5月11日(木)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに、自身を含むメンバー6人で出演したヘアケア製品のCM撮影を振り返りました。かっきー先生、こんばんは。LUXのコマーシャル出演決定おめでとうございます。かっきー先生をはじめ、乃木坂46のみなさんは髪がツヤツヤなので羨ましいです。(23歳)賀喜:そうなんです! 新CM『LUX とろとろトリートメント×乃木坂46』が、4月24日からスタートしました! この撮影は難しかったです。髪の毛を綺麗に見せるのが、というか(髪の)扱い方が難しくて、何回も撮り直したんですけど……。私は、そのCMで髪を結構大きめに巻いていて……普段巻かないんですけど。髪が長い人ならわかるかもしれないけど、大きく巻くとサラサラサラってならなくて。手で髪をサラってやったときに、ボトって塊で落ちちゃうんですよ。だからあまり上手にできなくて、何回も撮り直しになっちゃいました……。申し訳ないと思いながら、「賀喜さん、もうちょっと頑張ろうか」って言われて、「あ、すいません……」って言いながら撮りましたね。一人ひとり振り向いていくところも、カメラが後ろから近づいてくるので見えなくて。振り向くタイミングも難しくて、あのシーンはたくさん撮りました……! でも、完成したCMを見ると綺麗に映っていて、「こんな感じだったんだ。頑張ってよかったな~!」って思いました。賀喜:(この商品を)実際に使ってみたら、めちゃめちゃサラサラになって……お母さんにもあげたんです(笑)。お母さんも、「めっちゃサラサラになるやん!」って感動していました。だから、ぜひ『とろとろトリートメント』をよろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/