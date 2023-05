サカナクション山口一郎「人の意見に引っ張られちゃうじゃん」YouTubeのコメント欄を開放しない理由

サカナクションの山口一郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! サカナLOCKS!」。5月12日(金)の放送では、リスナーの質問にタブーなしで答える企画『一問一郎』をおこないました。そのなかから、2つの質問と回答を紹介します。(19歳)山口:これはね、理由はひとつしかありません。ミュージックビデオを見たときの感想を自分のなかだけで持ってほしいから、っていうことですね。コメント欄があると、自分が見た後に「みんなはどう思ってるのかな?」ってコメントを見るじゃないですか。そうすることで、自分がどう感じたかを考える前に、人がどう感じたかという意見が入ってきちゃって、純粋にその作品を見てもらえないから。そういうところからきてますね。やっぱ見ちゃいません? 作品を作ったディレクターの気持ちも考えるとね……作品として捉えてもらえるように、コメント欄は開放していません。自分の感想が、人の意見に引っ張られちゃうじゃん。パっと見たときの自分の感想よりも、的確なことを言っている人のコメントに自分の意見が置き換わっていくというか。自分は面白いと思ったけど、みんな面白くないと思ったり……その逆もね。コメント欄の多数を占めている部分に、どこかしら引っ張られちゃったりすると思うんですよね。それがないようにするために、サカナクションはミュージックビデオのコメント欄を開放していません。たしか、「ショック!」という曲だけ開放してるんですよね。それは、あの曲はワイドショーとか批評をテーマにしているので、敢えて批評をしてもらうっていう部分でコメント欄を開放しているんです。実は、そこにも理由はちゃんとあります!(16歳)山口:そんなの、俺がわかるわけねーだろ(笑)。でも、どうなんだろう……アイドルによるだろうけど、やっぱアイドルって会えるっていうことがすごい大事だと思うんですよ。サイン会とか握手会とかあるわけでしょ。(そこで)まず覚えてもらう、ってことはできるかもしんないよね。そこから何でもスタートするから、まず“覚えてもらう存在になる”っていうところから、親密になっていくっていう手法が一番早いんじゃないかなと思うけどなぁ。出会う方法って、むしろそれ以外ないんじゃない? あるのかな……?それか、自分がもうめちゃくちゃ有名人になるかだよね。IT社長とかになれば、可能性高まるんじゃない? わかんないけど(笑)。IT社長説あるじゃん、有名人と結婚できるみたいな。そういう風潮あるからさ。なんか、そういう“自分が頑張ってみる”っていう目線も、ひょっとしたらすごい大事かもしれないですね。このほかには、「丸くなったなー、と思ったのは何歳ごろですか?」、「メンバーのモッチは元気ですか?」、「上京して初めて住んだ部屋の家賃っていくらでしたか?」などの質問に答えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/