乃木坂46賀喜遥香「本当に私でいいんですか!?」キヨ『有頂天猫』MVに出演

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。5月11日(木)の放送では、自身が出演したキヨさんの新曲『有頂天猫』のミュージックビデオについて撮影エピソードを語りました。【リスナーのメッセージ:キヨさんのMV『有頂天猫』見ましたよ~! 私のお姉ちゃんが、キヨさんと作詞・作曲したEveくんが好きで、一緒にMVを見てたら急にお姉ちゃんが「賀喜遥香ちゃん出てるよ」って言うのでびっくりしました! 最近ずっとMVをリピート再生してます(笑)。いつも遥香先生の笑顔に癒されるし、学校頑張ろうと思えます! 最近、部活もあって忙しいので、遥香先生から何かエールを送ってもらえると嬉しいです!】(12歳)賀喜:そうなんです! 実は私、ゲーム実況者・キヨさんの新曲『有頂天猫』のミュージックビデオに出演させていただいています! キヨさんの動画は、弟もお母さんも好きで昔からずっと見させていただいていたので、「え! 本当に私でいいんですか!?」っていう感じだったんですけど嬉しかったです!この撮影の日がめちゃめちゃいい天気で、超青空だったんです。青空の日に外に出て散歩するってなかなかなくて。「晴れているのに、お仕事で室内だ……!」とか、「今日お休みだけど、雨だ……!」っていう日が多かったので、楽しかったな~っていう記憶があります(笑)。『有頂天猫』っていうタイトルの通り、“キヨ猫ちゃん”という猫ちゃんが主人公みたいなMVではあるんですけど、私が撮影するときにはやっぱりいなくて(笑)。私の心の中のキヨ猫ちゃんに向かって、“よしよしよしよし”ってしたんですけど、いないのは寂しいじゃないですか。でも、撮影のスタッフさんが猫のお人形を持ってきてくれていて、リハーサルのときとかに「これ、キヨ猫ちゃんです!」って、私の前に置いてくれたんです。そのお人形の猫ちゃんと一緒に撮影して、「これがMVになるとどんな感じなんだろう?」って思っていたんですけど、完成した映像を見たら……私がキヨ猫ちゃんを撫でるシーンがあるんですけど、ちゃんとアニメーションの猫ちゃんを撫でていました! 影もあるし「アニメーターの方ってすごいな!」と、そっちの方面でも見ちゃったんですけど(笑)。いろんな方の「いい作品にするぞ!」っていう真剣な気持ちが詰まっている作品だな、って思って感動しましたね。お母さんも褒めてくれましたし、嬉しかったですね!(リスナーのメッセージに)最近、部活が忙しいって書いてあるけど、よかったら、このMVだったり、この曲をたくさん聴いて……5月だから、いろんなものの節目とか新学期が始まったりして大変なこともあると思うけど、ずっと応援してるので頑張ってください! 応援しています!――ここで『有頂天猫』オンエア賀喜:このMVのいちばん好きなところは……2番のサビで、キヨ猫ちゃんが走っているときにこけるんです! 一瞬なんですけど、そこのお顔がかわいい(笑)。MVを見る際は、そこもぜひ見てみてください! 素敵な曲なので、たくさん聴いていただけると嬉しいです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/