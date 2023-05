SEVENTEEN・JEONGHAN「一生懸命頑張っていれば未来を開く鍵になる」将来の夢に悩むリスナーにエール

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。5月10日(水)の放送では、リスナーから届いた相談にアドバイスとエールを送りました。大学では英語や中国語、韓国語など、外国語の勉強をしています。4月から就職活動が始まりますが、同級生は航空会社や英語の先生になりたいなど目標があるなか、僕は自分なりの特技や強みを見つけることができず、将来の夢がぼんやりしています。ジョンハン先生は、自分の特技や強みをどうやって見つけていますか?(20歳男性)JEONGHAN:すごいですね~。英語、中国語、韓国語、それに日本語はもちろんしゃべれるだろうし……まず僕は、日本語がペラペラだということが羨ましいです。でも、こうして4ヵ国語を勉強して(将来の)準備をしているのが、すでに特技とか強みだったりするんじゃないかな、と思うんです。実際、僕も幼いころは、自分の特技や強みを見つけることができなかったんです。それで、「自分は、何をしたらいいんだろう……」といつも悩んでいました。ただ、イケメンだということだけは知っていました(笑)。それで……時間が経つにつれ、人には『運命の道』というものがあるんじゃないかなと思うんです。今、すごく頑張って勉強して一生懸命生きてるじゃないですか。それだけ一生懸命頑張っていれば、それが特技や強みになって、未来を開く鍵になるんじゃないかなと思います。これは、その年齢だからこその悩みじゃないかな、と思います。若くてうらやましいな……でも僕も若いですよ! 一緒に、ファイティンハプシダ(頑張りましょう)!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/