「Animelo Summer Live 2023 -AXEL-」の出演アーティスト発表第3弾が行われ、Liyuu、Lyrical Lily、MyGO!!!!!の出演が明らかになった。

「ラブライブ！スーパースター!!」のグループ・Liella!として、8月25日公演への初出演がすでに発表されていたLiyuu。同日にソロアーティストとしても「アニサマ」のステージに立つ。反田葉月、進藤あまね、深川瑠華、渡瀬結月が演じる「D4DJ」のユニット・Lyrical Lilyは8月27日に参加。羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子が演奏も行う「BanG Dream!」発のバンド・MyGO!!!!!は8月28日に登場する。Lyrical Lily、MyGO!!!!!も「アニサマ」初出演だ。

「Animelo Summer Live 2023 -AXEL-」は埼玉・さいたまスーパーアリーナで8月25日から28日にかけて開催される、世界最大級のアニメソングライブ。現在animelo mix会員、animelo+会員を対象にチケットの先行抽選予約を実施中だ。

「Animelo Summer Live 2023 -AXEL-」

日程：2023年8月25日（金）、26日（土）、27日（日）

時間：14:00開場、16:00開演

会場：埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

出演者

8月25日：蒼井翔太、麻倉もも、大橋彩香、OxT、GRANRODEO、Cö shu Nie、SCREEN mode、TRUE、harmoe、Who-ya Extended、三森すずこ、Liyuu、Liella!、ReoNa、Roselia ほか

8月26日：愛美、angela、石原夏織、上坂すみれ、岡咲美保、鈴木愛奈、スタァライト九九組、TrySail、中島由貴、仲村宗悟、Hero Girls！“サマー”スカイ！プリキュア、Machico、MADKID、Morfonica、Lyrical Lily ほか

8月27日：ASCA、雨宮天、伊藤美来、内田真礼、オーイシマサヨシ、小倉唯、saji、鈴木このみ、芹澤優、DIALOGUE+、東山奈央、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、花澤香菜、halca、Paradox Live、MyGO!!!!!、MOTSU ほか

(c)Animelo Summer Live 2023